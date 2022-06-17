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Офіс президента створив інформаційну систему "Книга катів України"

За допомогою форми зворотнього звʼязку кожен потерпілий від злочинів окупантів може опізнати злочинця та надати додаткові відомості про його злочини.

Офіс президента створив інформаційну систему "Книга катів України"
Фото: скріншот

Офіс президента створив спеціальну інформаційну систему "Книга катів України". Це збірка верифікованих даних про злочини російської армії, що були вчинені та продовжують чинитись на нашій землі.

Про це заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов повідомив на брифінгу.

"Цей список не є вичерпним та продовжує наповнюватися. Великий масив інформації, яким ми володієм, щоденно продовжує аналізуватись та уточнюватись", – повідомив він.

У подальшому ці перевірені дані можуть використовуватись правоохоронними органами, міжнародними судами і спеціальним міжнародним трибуналом для розслідування злочинів російських військ в Україні. 

За допомогою форми зворотнього звʼязку кожен, хто постраждав від злочинів окупантів, може опізнати злочинця та надати додаткові відомості про його злочини.

"Воєнні злочини не мають строку давності. А записані в книгу кати українського народу не будуть забуті, доки не заплатять за свої злочини", – додав Смирнов.

Кожного буде знайденого, кожен буде нести відповідальність за свої дії. Станом на зараз база катів містить дані про 607 осіб.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан має намір відкрити офіс в Україні для розслідування злочинів, скоєних під час війни Росії проти України.

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