СБУ знешкодила мережу російської агентури, яку координував радник Аксьонова

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ Росії.

Про це повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.

Так, у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях було затримано 19 агентів ворога. Вони коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, а також збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених.

Крім того, вони займалися підбором даних про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня України.

За даними слідства, ворожою групою керував агент ФСБ на Херсонщині. Одержані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких – радник "голови Криму" Аксьонова.

"Встановлено, що агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. До складу групи входили мешканці з різних регіонів. Передачу інформації здійснювали через «зв’язкових», які знаходились на тимчасово окупованій території Херсонської області. Для комунікації використовували закриті Telegram-канали", – зазначили в СБУ.

Серед переданих окупантам відомостей були електронні карти з локаціями місць масового перебування людей, об’єктів критичної інфраструктури та українських військових підрозділів.

Під час проведення більше 30 обшуків за місцями перебування ворожої агентури правоохоронці виявили зброю, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами злочинів, прокремлівські агітаційні матеріали.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.