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За минулу добу Донеччина зазнала 14 ворожих ударів

Є вбиті та поранені.

За минулу добу Донеччина зазнала 14 ворожих ударів
Обстрілі на Донеччині
Фото: Національна поліція

Упродовж минулої доби російські війська завдали 14 ворожих ударів по Донеччині, повідомляє МВС на офіційному Telegram-каналі.

Ворог обстріляв 11 населених пунктів. Руйнувань зазнали 42 цивільні об’єкти, зокрема 32 житлові будинки, центр дитячої творчості, навчальний заклад, медичні центри, приміщення виправної колонії, підприємство та автомобілі. Вбито та поранено мирних мешканців.

Окупанти били зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракетХ-22 та Х-59МК, ракетних систем залпового вогню «Ураган» та «Град».

Були обстріляні: м. Авдіївка, смт Нью-Йорк, м. Торецьк, м. Красногорівка, с. Новоукраїнка, с. Неліпівка,  смт Курдюмівка, смт Очеретино, м. Бахмут, с. Стара Миколаївка, с. Зайцеве.

Обстрілі на Донеччині
Фото: Національна поліція
Обстрілі на Донеччині

"Залишаються знеструмленими 336 населених пунктів, водопостачання відсутнє у 174", – повідомляють у МВС.

Кожен воєнний злочин РФ задокументовано. Розпочато досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, за минулу добу на Донеччині росіяни обстріляли 16 населених пунктів.

Окрім того, у зведенні ОВА повідомлялось, що ворог здійснив мінометні обстріли Сумщини та вкотре вдарив по Миколаєву.

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