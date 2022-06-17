Початком війни проти України Росія намагалася створити плацдарм для наступу на інші народи Європи. Через це наш захист у цій війні та майбутня перемога принципово важливі для безпеки кожного на континенті.

Але, крім цього максимального прояву російської антиєвропейської політики, є ще багато інших її проявів. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-виступу на Преспанському діалоговому форумі.

Ці прояви менш масштабні, але підлі й деструктивні. На сьогодні у Європі не залишилося жодної країни, яка б не постраждала хоча б від одного з багатьох проявів російської антиєвропейської політики.

"Всі ми в демократичному світі зіткнулися з небаченою енергетичною кризою. Багато років Росія створювала враження, що нібито є надійним постачальником енергоресурсів. Але насправді їй вдалося зробити залежними від себе різні країни Європи. І тепер, коли Росія вирішила воювати для підкорення європейських народів, вона використала цей енергетичний ланцюг першим", – наголосив президент.

РФ умисно спровокувала історично найвищі ціни на газ, вона спеціально обмежує його постачання і шантажує Європу.

"Цей тиск на газовий ринок, а також використання Росією інших інструментів призводить до того, що інфляційні процеси значно прискорилися. Цього просто не було б, якби Росія поводилася як відповідальний постачальник, а не хотіла створити кризу", – підкреслив президент України.

На продовольчому ринку росіяни реалізують ще гірший сценарій. Вони спричинюють не лише зростання цін на базові продукти, а і міграційну кризу.Російська блокада українських портів та удари по нашій агропромисловій інфраструктурі призводять до утворення дефіциту на важливих регіональних сегментах світового ринку продовольства.

Українська пшениця, кукурудза, соняшникова олія та інші товари були незамінними для глобальної продовольчої стабільності. Росія знала, куди бити, щоб створити цю кризу. Вона відмовляється зробити Чорне море безпечним для судноплавства, щоб Європі вдарила нова міграційна хвиля.

"Скільки мільйонів біженців буде у Європі, якщо через російську політику почнеться голод в африканських та азійських країнах? А якщо нестача продуктів там і цінова криза спровокують політичний хаос і падіння урядів? Чи зможете ви тоді проводити консолідовану політику? Ось навіщо Росії продовольча криза", – пояснив президент України.

Ще однією складовою антиєвропейської політики РФ є її пропаганда. Щоб обманювати зовнішню аудиторію і щоб розпалювати ворожнечу, Росія витрачає мільярди доларів щорічно.

"І зв'язок пропаганди та війни очевидний. У перші місяці цього року російський бюджет на пропаганду був збільшений утричі. Я впевнений, що кожен і кожна з вас знають, які засоби пропаганди працювали чи досі працюють проти ваших держав. І в цього інструменту Росії лише одне завдання: робити гірше. Зокрема, робити гірше й вам", – наголосив він.

Президент Зеленський додав, що обговорення архітектури безпеки в Європі має базуватися на звільненні її від ланцюгів залежності, санкціях за антиєвропейську політику і принципах повної енергонезалежності.

"А головне – потрібно зробити всю Європу нарешті єдиною. Це те, в чому зацікавлені однаково і Україна, і ваші держави Західних Балкан. Повноправна європейська інтеграція України, як і повноправна європейська інтеграція ваших держав, – це історичне посилення Європи та повний демонтаж російської можливості бити нас поодинці", – підсумував голова держави.

Преспанський форум проходить в Охриді (Північна Македонія).