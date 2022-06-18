Головне за ніч. Субота, 18 червня

Наступ на Слов’янськ, удар по Кременчуцькому НПЗ, ракети над Одещиною, український Чайковський.

Генштаб повідомляє, що впродовж минулої доби ЗСУ знищили щонайменше 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога. Продовжуються підриви складів боєприпасів окупантів. Фіксується збільшення випадків дезертирства російських військових.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Триває безуспішний штурм окупантами Сєвєродонецька. Про оперативну обстановку на інших напрямах – в нашій новині.

Уночі 18 червня російські військові обстріляли ракетами Полтавську область.

Російська армія поцілила по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури у Кременчуці, повідомив у Telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Шість російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, та дві ракети – по ТЕЦ. На щастя, постраждалих немає. Ворог атакує ці обʼєкти не вперше. На місці працюють рятувальники", – зазначив Лунін.

Він додав, що НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини.

Над Одещиною ЗСУ цієї ночі збили дві російські крилаті ракети.

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, ворожі ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

В ОК "Південь" уточнили, що окупанти атакували Одеську область двома крилатими ракетами "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу.

На Луганщині ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Сиротиного та Борівського, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Поблизу Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Окупант з втратами відійшов на раніше займані позиції. Як і неподалік Гірського", – зазначив Гайдай.

Уночі в окупованому військами РФ Бердянську Запорізької області лунали вибухи, частина міста залишилася без електрики.

Жителів Херсонщини закликають виїхати з області, щоб полегшити Збройним Силам роботу при звільненні тимчасово окупованих територій.

За словами голови Херсонської облради Олександра Самойленка, "всі бачили, якою була агонія окупантів перед виходом із Бучі та Ірпеня, або ж як росіяни "звільняли" Маріуполь, повністю зруйнувавши 400-тисячне місто".

Самойленко додав, що для Херсона такий варіант звільнення є неприйнятним, це розуміють президент, головнокомандувач ЗСУ і міністр оборони.

До заборони на імпорт російської нафти вирішила доєднатись Норвегія.

"Ми спільно з ЄС підтримуємо санкції проти Росії, щоб підтримувати тиск на уряд і еліту цієї країни. Тепер ми забороняємо імпорт нафти, що транспортувалася морем із Росії до Норвегії", – заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.

Київська консерваторія висловилась за збереження у назві імені Чайковського.

Вчена рада Національної музичної академії України проголосувала за це одностайно.

Учасники голосування підтримали звернення до Президента та МКІП щодо "небезпеки маніпулювання іменем Чайковського як імперським наративом", а також висловили прохання "підтримати всі заходи для повернення Україні композитора з українським корінням, для захисту його спадщини від використання її агресором як інструменту руйнації української сутності".

Нагадаємо, у березні ректор Національної музичної академії Максим Тимошенко на сторінках газети The Independent висловився проти скасування концертів російської музики у світі. "Сучасна путінська Росія не має нічого спільного з великою російською культурою", - заявив він.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!