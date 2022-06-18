Окупанти вбили ще одного мешканця Донеччини, поранено 11 людей

Також у Бахмуті зареєстровано загиблого, котрого поранили на території Луганщини.

У суботу, 18 червня росіяни вбили у Донецькій області одну людину – у Райгородку.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Ще 11 людей дістали поранення.

Також у Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, за п’ятницю, 17 червня, росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донецької області. Від рук росіян загинули двоє мирних жителів у Пантелеймонівці, один у Бахмуті та один у Красногорівці.