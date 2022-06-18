Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх" ракетами "Harpoon". Судно затонуло
Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх" ракетами "Harpoon". Судно затонуло
Андрій Коболєв: Спалювати газ цієї зими, це нерентабельно і недоцільно
Андрій Коболєв: Спалювати газ цієї зими, це нерентабельно і недоцільно
«Україна може на нас розраховувати». Чим завершилися перемовини Зеленського з лідерами ЄС
«Україна може на нас розраховувати». Чим завершилися перемовини Зеленського з лідерами ЄС
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
​Рамштайн-3. Короткі підсумки
​Рамштайн-3. Короткі підсумки
​Небезпечний паритет, або чому хтось підбадьорює Путіна
​Небезпечний паритет, або чому хтось підбадьорює Путіна
Українські захисники показали відео влучання ракети в російський буксир "Васілій Бєх"
Українські захисники показали відео влучання ракети в російський буксир "Васілій Бєх"
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вбили ще одного мешканця Донеччини, поранено 11 людей

Також у Бахмуті зареєстровано загиблого, котрого поранили на території Луганщини.

У суботу, 18 червня росіяни вбили у Донецькій області одну людину – у Райгородку. 

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Ще 11 людей дістали поранення.

Також у Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, за п’ятницю, 17 червня, росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донецької області. Від рук росіян загинули двоє мирних жителів у Пантелеймонівці, один у Бахмуті та один у Красногорівці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також