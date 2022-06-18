Український парамедик Юлія Паєвська (Тайра) записала своє перше відео після повернення з полону окупантів.
Вона подякувала президенту за організацію обміну.
“Я завжди вірила, що все саме так і буде. Всі, хто є зараз на іншому боці знають, що все вийде. І всі ми будемо вдома, як вдома зараз я”, – зазначила вона.
Нагадаємо, Юлія Паєвська потрапила у полон окупантів ще 16 березня.
Як повідомили сьогодні у Головному управлінні розвідки Міноборони України, сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів ще один обмін за формулою 5 на 5.