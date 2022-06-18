Відбувся ще один обмін полоненими, повернули 5 українців, - розвідка

Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів ще один обмін за формулою 5 на 5.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Вдалося повернути 5 українців. Усі - цивільні особи, зазначили в розвідці.

"Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля. Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України", - розповіли в ГУР.

Розвідка наголосила, що робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває.

Нагадаємо, вчора Президент Володимир Зеленський повідомив, що звільнили з російського полону волонтерку, парамедика Юлію Паєвську.

Днями в Запорізькій області провели черговий обмін тілами загиблих військових. Україна повернула тіла 64 оборонців оборонців Азовсталі.