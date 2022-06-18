Данілов: Ціни на пальне, яка була раніше, вже не буде

Варто готуватися до того, що подорожчання палива в Україні стане звичним явищем.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Ліга.

Данілов переконаний, що з часом нові маршрути постачання палива налагодяться і жодних проблем не буде. Втім, розраховувати на падіння ціни палива не варто, адже для цього немає жодних передумов.

"Треба розуміти, що тої ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?" - сказав Данілов.

Нагадаємо, що 13 червня Кабінет Міністрів вніс зміни до обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню. Були знижені до нуля квоти на експорт низки енергоресурсів.