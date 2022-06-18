​Небезпечний паритет, або чому хтось підбадьорює Путіна
​Небезпечний паритет, або чому хтось підбадьорює Путіна
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Українські захисники показали відео влучання ракети в російський буксир "Васілій Бєх"
Українські захисники показали відео влучання ракети в російський буксир "Васілій Бєх"
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх" ракетами "Harpoon". Судно затонуло
Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх" ракетами "Harpoon". Судно затонуло
Андрій Коболєв: Спалювати газ цієї зими, це нерентабельно і недоцільно
Андрій Коболєв: Спалювати газ цієї зими, це нерентабельно і недоцільно
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
​Рамштайн-3. Короткі підсумки
​Рамштайн-3. Короткі підсумки
«Україна може на нас розраховувати». Чим завершилися перемовини Зеленського з лідерами ЄС
«Україна може на нас розраховувати». Чим завершилися перемовини Зеленського з лідерами ЄС
ГоловнаЕкономікаДержава

Данілов: Ціни на пальне, яка була раніше, вже не буде

Нові маршрути постачання палива з часом налагодяться. 

Данілов: Ціни на пальне, яка була раніше, вже не буде
Фото: EPA/UPG

Варто готуватися до того, що подорожчання палива в Україні стане звичним явищем.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Ліга.

Данілов переконаний, що з часом нові маршрути постачання палива налагодяться і жодних проблем не буде. Втім, розраховувати на падіння ціни палива не варто, адже для цього немає жодних передумов.

"Треба розуміти, що тої ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?" - сказав Данілов.

Нагадаємо, що 13 червня Кабінет Міністрів вніс зміни до обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню. Були знижені до нуля квоти на експорт низки енергоресурсів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також