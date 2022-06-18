Збитки внаслідок російської агресії перевищили 100 млрд доларів, - Шмигаль

Сума інфраструктурних збитків внаслідок російської агресії проти України сягнула 104 млрд доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на британсько-українському інфраструктурному саміті, інформує пресцентр Кабміну.

Внаслідок обстрілів російської армії зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 млн квадратних метрів житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тисяч кілометрів доріг, 300 мостів, 12 аеропортів.

Шмигаль зауважив, що загальний розмір програми відбудови український уряд, міжнародні експерти, Європейська комісія оцінюють в 500-600 млрд євро.

За його словами, наступного місяця уряд представить План відновлення України - United24, і вже сьогодні запрошує країни долучитися до його реалізації.

"Ми робимо ставку на регіональний підхід, який передбачає опіку однієї з країн-партнерів над конкретним регіоном або галуззю. Данія вже зголосилась опікуватися відбудовою Миколаївщини. Країни Балтії допоможуть відновлювати Житомирщину. Португалія буде відновлювати українські школи. І кожен в Україні знає, що Велика Британія, як обіцяв прем’єр-міністр Борис Джонсон, візьме участь у відбудові та розвитку Києва і Київської області", - відзначив Шмигаль.

Як зауважив прем’єр-міністр, Україна вже розпочала роботи з відновлення електроенергії, водопостачання, газопостачання, роботи із відбудови доріг, мостів та житла на звільнених територіях.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів створив спеціальну комісію, яка буде займатися аудитом збитків, завданих військовою агресією Росії.