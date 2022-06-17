В Україні взялися створювати національну мережу електричних зарядних станцій, - Міненергетики

Для цього НАЕК "Енергоатом" і "Укргазбанк" підписали 17 червня Меморандум про партнерство та взаємодію.

В Україні працюють над створенням національної мережі електричних зарядних станцій.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Для цього зробили перший крок - НАЕК "Енергоатом" і "Укргазбанк" підписали 17 червня Меморандум про партнерство та взаємодію. Він дозволить розпочати спільну реалізацію проєкту: банк забезпечує фінансовий бік, НАЕК - виробничо-технічний потенціал.

"Сьогодні зроблений ще один важливий крок з розвитку інфраструктури електричного транспорту та створення національної мережі зарядних станцій в Україні, визначені джерела фінансування для розбудови цієї мережі на території всієї країни", - сказав міністр енергетики України Герман Галущенко під час підписання меморандуму.

Проєкт зі створення мережі електричних зарядних станцій сприяє також виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо декарбонізації.

За словами Галущенка, це дозволить пришвидшити "досягнення вуглецевої нейтральності економіки України", а також зменшити забруднення навколишнього середовища.

В НАЕК наголосили - компанія може задовольнити потреби внутрішнього ринку в доступній електроенергії.

"Сьогодні Енергоатом має значні резервні потужності для виробництва дешевої та чистої електроенергії, яка може постачатись також і на нові сегменти внутрішнього ринку, задовольнити зростаючі потреби вітчизняних автомобільних перевізників у доступній електроенергії, швидкій та комфортній зарядці електричних автомобілів у будь-якому куточку України. Для Енергоатома це також і вихід на роздрібний ринок продажу електроенергії, що суттєво збільшить капіталізацію компанії", - сказав очільник НАЕК Петро Котін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів відповідно до Національної транспортної стратегії до 2030 року планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.