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Мінінфраструктури хоче до 2030 року замінити весь міський громадський транспорт на електричний

Мінінфраструктури розробило проєкт стратегії розвитку автомобільної промисловості в Україні, яка передбачає стимули для вітчизняного виробництва електрокарів.

Мінінфраструктури хоче до 2030 року замінити весь міський громадський транспорт на електричний
Фото: facebook/Ivan Yuryk

Кабінет міністрів відповідно до Національної транспортної стратегії до 2030 року планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Ми підтримуємо використання в містах екологічних видів транспорту, зокрема міського електричного та електромобілів. Національною транспортною стратегією України до 2030 року передбачено, що міста замінять свій автопарк на електробуси, і буде створено відповідну зарядну інфраструктуру для них. У цьому напрямі ми зараз активно співпрацюємо з міжнародними фінансовими організаціями і готуємося до реалізації другої фази спільного проєкту з ЄІБ «Міський громадський транспорт України ІІ», який передбачає оновлення парків громадського транспорту у різних українських містах і заміну їх виключно на електротранспорт", - сказав Криклій.

За його словами, спільно з бізнесом і громадськістю Мінінфраструктури розробило проєкт стратегії розвитку автомобільної промисловості в Україні, яка передбачає стимули для вітчизняного виробництва електрокарів, а також враховує популяризацію як приватного, так і громадського електричного транспорту.

"Сьогодні в Україні близько 25 тисяч електрокарів, 25 тисяч гібридів і майже 9 тисяч пунктів електрозарядних станцій, які розміщені здебільшого у містах. Ми ініціювали і вже працюємо над внесенням нових змін у ДБН щодо планування і забудови територій, які б дозволили розміщення електрозарядних станцій на всіх дорогах загального користування, у тому числі, і місцевих", - додав Криклій.

Нагадаємо, у травні у ДСТУ внесли нові зелені номерні знаки для електромобілів. Зокрема, для транспорту на електродвигунах без двигуна внутрішнього згоряння будуть використовувати буквосполучення "ZE". Крім того, зміниться колір номерних знаків для електромобілів таксі. Фон номера буде жовтим, а не білим, а кінцеве буквосполучення, що означає серію таксі, на яку видано ліцензію на право госпдіяльності з перевезення пасажирів (з електродвигуном без двигуна внутрішнього згоряння) замінять на "TV".

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