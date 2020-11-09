Справу проти Омеляна відправили в суд

Спеціальна антикорупційна прокуратура та НАБУ передали до суду обвинувальний акт проти колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Його звинувачують в незаконних діях, які призвели до недоотримання бюджетом 30,5 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба САП.

За версією слідства, в грудні 2017 року Омелян видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один з цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету, і змінювати його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

У 2018 році через зменшення адміністративного збору бюджет отримав тільки 173,1 млн гривен замість очікуваних 203,5 млн гривень.

Омеляна обвинувачують за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу - видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону.

Колишній міністр не вважає себе винним і заперечував, що адміністративний збір є джерелом доходів держбюджету.

"Адмінзбір може витрачатися тільки на утримання Адміністрації морських портів України. Більше ні на що. Це цільовий збір. Але навіть якщо б був збиток, перше, що повинно було б зробити НАБУ, - за допомогою прокуратури звернутися до суду, зупинити рішення Кабміну, наказ міністерства. Оскільки виходить, що збиток продовжує заподіюється, адже 20%-ова знижка діє. Цього не зроблено. Вони просто відкривають справу особисто на мене, хоча прекрасно знають, що є колегіальне рішення Кабміна", - говорив Омелян в інтерв'ю "Цензору".

Справу розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

Нагадаємо, що у вересні 2017 року Кабінет Міністрів вирішив знизити ставки портових зборів з 1 січня 2018 року. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду. Тоді це рішення аргументували бажанням підвищити вантажообіг.

У грудні 2017 року Омелян підписав наказ про встановлення коефіцієнта 0,8 до ставок портових зборів. Він був узгоджений із першим віцепрем'єр-міністром – міністром економрозвитку й торгівлі Степаном Кубівим і главою Державної регуляторної служби України Ксенією Ляпіною.