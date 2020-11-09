Одеська обласна ТВК не змогла оголосити результати через вірус у комп’ютері, що знищив протокол

Одеська обласна ТВК не змогла оголосити результати голосування на виборах депутатів обласної ради, оскільки до комп’ютера, де зберігався протокол голосування, потрапив вірус.

8 листопада вранці в комісії обіцяли оголосили результати та новий склад Одеської обласної ради приблизно о 19:00. Утім о 18:46 члени ТВК повідомили, що протокол доведеться переробити: до комп’ютера начебто потрапив вірус, який знищив документ, інформує Суспільне.

За словами представників Одеської обласної ТВК, через цей вірус комп’ютер начебто видає помилку, через що неможливо остаточно підрахувати результати голосування. Після цього всі члени комісії одноголосно підтримали пропозицію перенести засідання на ранок 9 листопада. Протокол планують переробити на іншому комп’ютері.

Як повідомляли, до Київради пройшли сім партій. Найбільшу кількість голосів здобула "Європейська солідарність".