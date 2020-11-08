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ЦВК сформувала новий склад двох територіальних виборчих комісій

ЦВК сформувала новий склад Васильківської та Марганецької міських ТВК.

ЦВК сформувала новий склад двох територіальних виборчих комісій
Фото: ЦВК

Центральна виборча комісія сформувала новий склад двох територіальних виборчих комісій. 

Про це інформує сайт ЦВК.

Змінено склад Васильківської міської ТВК Обухівського району Київської області (17 осіб) та Марганецької міської ТВК Нікопольського району Дніпропетровської області (14 осіб).

“Рішення прийняте у звʼязку з достроковим припиненням Комісією 6 листопада 2020 року повноважень усього складу зазначених ТВК”, – пояснили у ЦВК. 

Додамо, станом на 6 листопада 2020 року Комісія припинила повноваження 5 217 членів територіальних виборчих комісій. З них – 356 голів ТВК, 305 заступників голів ТВК, 366 секретарів ТВК, 4 190 членів ТВК.

Нагадаємо, станом на 5 листопада встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 585 місцевих рад у 24 регіонах. Загалом визнано обраними 13 323 депутатів.

Зокрема, до 13 районних рад обрано 378 депутатів, до 116 міських – 2 989 депутатів, до однієї районної у місті – 38 депутатів, до 152 селищних – 3 320 депутатів, до 303 сільських – 6 598 депутатів.

Також визнано обраними 687 голів (148 – міських, 194 – селищних, 345 – сільських) також у 24 регіонах.

Разом з тим у 14 територіальних громадах з кількістю виборців понад 75 тис. в 11 регіонах України призначено повторне голосування з виборів міського голови.

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