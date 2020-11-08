Кличко привітав Байдена з перемогою на виборах

Мер Києва зазначив, що вірить у прогрес партнерських відносин між Україною та США.

Міський голова Києва Віталій Кличко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах Президента США.

Про це Кличко написав у своєму Телеграм-каналі.

“Мав честь зустрічатися з ним і в Сполучених Штатах, і в Україні. І поважаю як людину та політика, який послідовно підтримує Україну в протидії російській агресії та у процесі реформ. Джо Байден добре знає нашу країну і є її симпатиком”, – йдеться у заяві Кличка.

Мер Києва зазначив, що вірить у прогрес партнерських відносин між нашими державами і в ефективну співпрацю у боротьбі України за територіальну цілісність та демократичні перетворення.

Раніше Байдена з перемогою привітали лідери Європейського Союзу та керівництво НАТО, а також президент України Володимир Зеленський.

Висловили свої вітання також канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

Джо Байден після оголошення його перемоги на виборах закликав американців залишити позаду жорстку риторику та об'єднатися як нація.

Під час пресконференції, організованої юридичною компанією Трампа в Пітсбурзі, штат Пенсильванія, головний представник президента Рудольф Джуліані представив свідків - наглядачів від Республіканської партії, яких не допустили належним чином на виборчі дільниці в цьому штаті. Також оголошено про голосування "мертвих душ" та можливе вкидання бюлетенів на користь кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Водночас Джуліані, реагуючи на рішення окремих американських медіа оголосити Байдена переможцем виборів, акцентував: "Всі медіа визначили? Боже мій! Ми забули про законодавство? Медіа не вирішують, хто переміг. А суди - так".

Голова юридичної команди чинного глави Білого дому повідомив, що найближчим часом будуть задокументовані позови в окружні суди низки штатів, зокрема і Пенсильванії.

Згідно з законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах та завершення судових справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.