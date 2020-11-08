Байден планує повернути США до Паризької угоди та ВООЗ

Кандидат у президенти США Джо Байден планує скасувати низку розпоряджень 45-го президента США Дональда Трампа.

Про це пише reason.com з посиланням на близьких до його виборчої кампанії осіб.

Так, Байден хоче повернути США до Паризької кліматичної угоди і відновити членство країни у ВООЗ.

Також у планах – негайне скасування заборони на імміграцію для осіб з країн, де переважає мусульманське населення та відновлення такої званої програми “мрійників” – людей, яких незаконно привезли у США у дитинстві.

США розірвали відносини з Всесвітньою організацією охорони здоров'я у липні 2020 року, а з Паризької кліматичної угоди вийшли наступного дня після виборів у США - 4 листопада.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

Джо Байден після оголошення його перемоги на виборах закликав американців залишити позаду жорстку риторику та об'єднатися як нація.

Під час пресконференції, організованої юридичною компанією Трампа в Пітсбурзі, штат Пенсильванія, головний представник президента Рудольф Джуліані представив свідків - наглядачів від Республіканської партії, яких не допустили належним чином на виборчі дільниці в цьому штаті. Також оголошено про голосування "мертвих душ" та можливе вкидання бюлетенів на користь кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Водночас Джуліані, реагуючи на рішення окремих американських медіа оголосити Байдена переможцем виборів, акцентував: "Всі медіа визначили? Боже мій! Ми забули про законодавство? Медіа не вирішують, хто переміг. А суди - так".

Голова юридичної команди чинного глави Білого дому повідомив, що найближчим часом будуть задокументовані позови в окружні суди низки штатів, зокрема і Пенсильванії.

Згідно з законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах та завершення судових справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.