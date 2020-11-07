Трамп відреагував на перемогу Байдена

Президент США вважає, що вибори ще далекі від завершення.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що вибори ще далекі від завершення, а медіа-союзники підіграють Джо Байдену.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми всі знаємо, чому Джо Байден поспішає видати себе за переможця, і чому його медіа-союзники так намагаються допомогти йому: вони не хочуть, щоб правда була розкрита", - сказав Трамп.

Президент США також додав, що у Пенсильванії спостерігачам республіканців не дали доступу для спостереження за підрахунком голосів.

"Річ у тому, що ці вибори ще далекі від завершення. Джо Байден не був визнаний переможцем у жодному з ключових штатів... Законні голоси вирішують, хто буде президентом, а не засоби масової інформації", - зазначив Трамп.

За його словами, кампанія Трампа з понеділка дасть хід справі у суді, "щоб забезпечити повне дотримання виборчого законодавства і визначення законного переможця".

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

Джо Байден після оголошення його перемоги на виборах закликав американців залишити позаду жорстку риторику та об'єднатися як нація.

Під час пресконференції, організованої юридичною компанією Трампа в Пітсбурзі, штат Пенсильванія, головний представник президента Рудольф Джуліані представив свідків - наглядачів від Республіканської партії, яких не допустили належним чином на виборчі дільниці в цьому штаті. Також оголошено про голосування "мертвих душ" та можливе вкидання бюлетенів на користь кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Водночас Джуліані, реагуючи на рішення окремих американських медіа оголосити Байдена переможцем виборів, акцентував: "Всі медіа визначили? Боже мій! Ми забули про законодавство? Медіа не вирішують, хто переміг. А суди - так".

Голова юридичної команди чинного глави Білого дому повідомив, що найближчим часом будуть задокументовані позови в окружні суди низки штатів, зокрема і Пенсильванії.

Згідно з законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах та завершення судоввих справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

Водночас чинний президент Штатів Дональд Трамп заявив, що виграв вибори з великим відривом.

Раніше Трамп заявив, що "виграв скрізь" і підозрює суперників у махінаціях. Він пообіцяв, що звернеться до Верховного суду з приводу перерахунку голосів.