Михайло Жванецький помер (оновлено)
Михайло Жванецький помер (оновлено)
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
Выборы президента США. Война судов
Выборы президента США. Война судов
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Бюджет новой коалиции?
Бюджет новой коалиции?
​Британський таблоїд повідомив про плани відставки Путіна через хворобу Паркінсона, у Кремлі це заперечують
​Британський таблоїд повідомив про плани відставки Путіна через хворобу Паркінсона, у Кремлі це заперечують
Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
ГоловнаСвіт

Лукашенко "гарантував" нові вибори в Білорусі та назвав умову

Він зокрема пожалівся, що західні партнери вимагають проведення нових президентських виборів в країні.

Лукашенко "гарантував" нові вибори в Білорусі та назвав умову
Выступление Александра Лукашенко во время церемонии инаугурации
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко заявив, що готовий гарантувати проведення нових виборів в країні, "якщо цього захоче народ". Про це він сказав на відкритті третьої лінії мінського метро 6 листопада, виступаючи перед зібраним трудовим колективом. 

Відео з виступом Лукашенко оприлюднив близький до президента Білорусі Telegram-канал "Пул першого".

Він зокрема поскаржився, що західні партнери вимагають проведення нових виборів президента Білорусі.

"Деякі від нас вимагають нових виборів. Гарантую вам нові вибори, тоді, коли ви приймете рішення. Гарантую. Німці вчора занепокоїлися, аж в парламенті своєму прийняли рішення, для нас білорусів. Ви спочатку там, у себе розберіться. У Польщі розберіться, вона ближче. І найголовніше - чи зажадають вони від американців провести нові, повторні вибори? Ось я подивлюся, як німці вимагатимуть від американців".

Нагадаємо, у Білорусі майже три місяці тривають масові протести після президентських виборів, переможцем яких ЦВК оголосив Олександра Лукашенка. Акції громадян, які відстоюють свої голоси і переконані в фальсифікації підсумків голосування, розганяються ОМОНом та спецназом. Під час протестів силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб.

23 вересня 2020 року в Мінську в Палаці незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка. 

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

5 листопада Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові вибори президента, які відповідають міжнародним стандартам.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також