Лукашенко "гарантував" нові вибори в Білорусі та назвав умову

Олександр Лукашенко заявив, що готовий гарантувати проведення нових виборів в країні, "якщо цього захоче народ". Про це він сказав на відкритті третьої лінії мінського метро 6 листопада, виступаючи перед зібраним трудовим колективом.

Відео з виступом Лукашенко оприлюднив близький до президента Білорусі Telegram-канал "Пул першого".

Він зокрема поскаржився, що західні партнери вимагають проведення нових виборів президента Білорусі.

"Деякі від нас вимагають нових виборів. Гарантую вам нові вибори, тоді, коли ви приймете рішення. Гарантую. Німці вчора занепокоїлися, аж в парламенті своєму прийняли рішення, для нас білорусів. Ви спочатку там, у себе розберіться. У Польщі розберіться, вона ближче. І найголовніше - чи зажадають вони від американців провести нові, повторні вибори? Ось я подивлюся, як німці вимагатимуть від американців".

Нагадаємо, у Білорусі майже три місяці тривають масові протести після президентських виборів, переможцем яких ЦВК оголосив Олександра Лукашенка. Акції громадян, які відстоюють свої голоси і переконані в фальсифікації підсумків голосування, розганяються ОМОНом та спецназом. Під час протестів силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб.

23 вересня 2020 року в Мінську в Палаці незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

5 листопада Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові вибори президента, які відповідають міжнародним стандартам.