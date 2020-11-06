Байден випередив Трампа у Пенсильванії

Трамп не може бути переобраний, якщо він не набере 20 голосів виборців у цьому штаті.

Кандидат від Демократичної партії США Джо Байден обігнав чинного президента Дональда Трампа за кількістю набраних голосів у штаті Пенсильванія.

Про це повідомляє CNN.

"Трамп не може бути переобраний, якщо він не набере 20 голосів виборців у Пенсильванії, незалежно від того, у скількох інших штатах він виграє. Шанси забезпечити переобрання залежатимуть від розвитку подій у цьому штаті", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 3 листопада у США пройшли вибори. Трамп закликав припинити підрахунок голосів на виборах і заявив, що збирається подавати позови проти штатів, у яких перемагає його опонент Байден.

Трамп уже неодноразово заявляв про готовність вимагати перерахунку голосів у суді. Ще до виборів ЗМІ повідомляли, що і республіканці, і демократи готувалися саме до такого сценарію і найняли спеціальні команди юристів.

Раніше повідомляли, що Байден обігнав Трампа за кількістю голосів у Джорджії.