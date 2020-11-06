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Байден обігнав Трампа за кількістю голосів у Джорджії

Упродовж двох діб у штаті лідирував чинний президент.

Байден обігнав Трампа за кількістю голосів у Джорджії
Фото: EPA/UPG

Кандидат від Демократичної партії США Джо Байден обігнав чинного президента Дональда Трампа за кількістю набраних голосів у штаті Джорджія.

Про це повідомляє "USA Today".

Упродовж двох діб у штаті лідирував Трамп. Однак оскільки підрахунки спочатку базувалися на голосуванні тих, хто фізично ходив на вибори, ім’я переможця було важко спрогнозувати.

Коли виборча комісія перейшла до підрахунку бюлетенів, які надійшли поштою, Байден почав скорочувати відрив.

За останніми даними, за Байдена у Джорджії проголосували 2 мільйони 449 тисяч 371 виборець, за Трампа - 2 мільйони 448 тисяч 454 виборців.

Перемога в Джорджії дасть Байдену 16 голосів виборників. За оцінками USA Today, зараз у нього 264 голосів виборників при 270 мінімально необхідних для перемоги.

Фото: usatoday.com

Востаннє кандидат від Демократичної партії перемагав у Джорджії ще у 1992 році, тоді це був Білл Клінтон.

Нагадаємо, 3 листопада у США пройшли вибори. Трамп закликав припинити підрахунок голосів на виборах і заявив, що збирається подавати позови проти штатів, у яких перемагає його опонент Байден.

Трамп уже неодноразово заявляв про готовність вимагати перерахунку голосів у суді. Ще до виборів ЗМІ повідомляли, що і республіканці, і демократи готувалися саме до такого сценарію і найняли спеціальні команди юристів.

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