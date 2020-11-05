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США продовжуватимуть підтримувати Україну і тиснути на РФ, хто б не переміг на виборах, - Джон Гербст

США зацікавлені в тому, щоби протистояти агресивній політиці Путіна.

США продовжуватимуть підтримувати Україну і тиснути на РФ, хто б не переміг на виборах, - Джон Гербст

Хто б не переміг на виборах американського президента, США будуть продовжувати підтримку України у тому числі у здійсненні тиску на Росію. Таке переконання висловив Джон Гербст, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні у 2003-2006 роках, директор центру Євразії Атлантичної Ради.

Під час прямого включення Київського Безпекового Форуму між столицею України та Вашингтоном і Лос-Анджелесом Джон Гербст зазначив, що нинішні вибори у США "найбільш пристрасні" з 1960-х років.

"На сьогоднішній день ми бачимо цікаві результати, коли Байден виграє десь на 3 і більше мільйона в голосах виборців. Республіканці, може, втратять десь 1-2 місця в Сенаті, але отримають на 5 більше в Палаті Представників. Це означає, що новий президент буде визначатися не лише на виборах, але ще й в судах", – сказав він.

Водночас директор центру Євразії Атлантичної Ради висловив сподівання, що "як демократи, так і республіканці будуть рухатися до центру, до зближення своїх позицій".

Щодо підтримки України, Трамп має "специфічну політику", вважає дипломат: "Тобто, Сполучені Штати за президента Трампа надають підтримку Україні, і я думаю, що дуже позитивне рішення він прийняв щодо передачі "Джавелінів", що не зробив Обама свого часу. Я думаю, що якщо Трамп виграє, то для нашої політики Євразії це зробить певний вплив, але підтримка України буде продовжуватися".

"Що ж до Росії, то пан Путін продовжує ревізіоністську політику, кидає виклик інтересам Америки у всьому світі. Ми зацікавлені в тому, щоби протистояти його агресивній політиці. І те, що зробила адміністрація Трампа, відомо. Я думаю, що якщо буде Байден, то він буде робити це більш послідовно і з більшим наголосом на поліпшення трансатлантичних відносин, які дещо занедбав президент Трамп", – додав він.

Джон Гербст підкреслив, що Україна має двопартійну підтримку в США: "Підтримка в Конгресі, і демократична, і республіканська щодо України проти зовнішньої політики Кремля залишається міцною. Я думаю, що треба більше працювати в цьому напрямку для того, щоб забезпечити більш жорсткі санкції американські".

Дипломат резюмував: "Я думаю, що ми будемо продовжувати надавати потужну підтримку, незалежно від того, хто буде очільником Білого дому".

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