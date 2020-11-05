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Штаб Трампа подасть позов щодо голосування в Неваді, - Fox News

Перевага Байдена у цьому штаті може забеспечити йому перемогу на президентських виборах.

Штаб Трампа подасть позов щодо голосування в Неваді, - Fox News
Фото: EPA/UPG

Передвиборний штаб президента США Дональда Трампа збирається подати позов щодо голосування в Неваді.

Про це повідомляє Fox News.

За даними телеканалу, позов пов'язаний з інформацією про те, що близько 10 тис. бюлетенів у цьому штаті були отримані від людей, які в ньому не живуть.

Раніше штаб Трампа також заявив, що подасть позови щодо голосування в Пенсільванії, Мічигані і Вісконсині.

Нагадаємо, раніше Трамп закликав

припинити підрахунок голосів на виборах.

На цей момент ситуація складається не на користь чинного президента США. Якщо суперник Трампа Джо Байден переможе у штаті Невада, він набирає необїідні для перемоги 270 голосів виборщиків.

Трамп вже неодноразово заявляв про готовність вимагати перерахунку голосів у суді. Ще до виборів ЗМІ повідомляли, що і республіканці, і демократи готувалися саме до такого сценарію і найняли спеціальні команди юристів.

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