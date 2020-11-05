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Вибори-2020 стали найдорожчими в історії США

Демократи мали фінансову перевагу над республіканцями.

На вибори президента та законодавців, що відбулися 3 листопада у США, було витрачено рекордну суму - більше 14 мільярдів доларів.

Такі дані оприлюднила американська неурядова організація Центр за відповідальну політику (CRP), передає Голос Америки.

Фото: twitter.com/OpenSecretsDC

Найбільшу частку з цих коштів було спрямовано на рекламу та заходи, організовані виборчими штабами кандидатів у президенти.

"Навіть у часи пандемії всі роблять більше пожертв в 2020 році, від звичайних людей до мільярдерів, які виписують чек з вісьмома нулями, до супер PAC (так званих комітетів політичної дії), чиї правила та обмеження на фінансування відрізняються від тих, якими керуються політичні партії", - заявила організація.

Демократи мали фінансову перевагу над республіканцями, йдеться в повідомленні CRP.

Навіть якщо не враховувати гроші, витрачені мільярдерами, які брали участь в президентських перегонах, Майклом Блумбергом та Томом Стеєром, кандидати- демократи та відповідні групи витратили 5,5 мільярда доларів, а республіканці - 3,8 мільярда, повідомляє організація.

Пожертви на користь Демократичної партії зросли після того, як кандидат від партії Джо Байден оголосив про вибір Камали Гарріс в кандидати у віце-президенти. Другою подією, яка підштовхнула пожертви, стала смерть судді Верховного суду Рут Гінзбург.

Підтримку кампанії Байдена у Флориді надав мільярдер Майкл Блумберг, який у вересні профінансував рекламну кампанію кандидата в штаті на 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, підрахунок голосів на загальних виборах у США триває. Американці обирають президента і віцепрезидента, а також частково змінюють склад Конгресу.

Наразі лідирує кандидат від демократів Джо Байден.

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