​ОБСЄ закликає владу Білорусі провести нові президентські вибори відповідно до міжнародних стандартів

"Результати голосування слід анулювати через порушеня на всіх стадіях виборчого процесу".

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликає владу Білорусі провести нові вибори президента, які відповідають міжнародним стандартам.

Про це йдеться у доповіді ОБСЄ, представленій на засіданні організації в четвер, 5 листопада, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що результати голосування 9 серпня слід анулювати через порушення на всіх стадіях виборчого процесу. Крім того, в ОБСЄ засудили тортури та "масові і систематичні" порушення прав людини в республіці.

Нагадаємо, у Білорусі майже три місяці тривають масові протести після президентських виборів, переможцем яких ЦВК оголосив Олександра Лукашенка. Акції громадян, які відстоюють свої голоси і переконані в фальсифікації підсумків голосування, розганяються ОМОНом та спецназом. Під час протестів силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб.

23 вересня 2020 року в Мінську в Палаці незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

У жовтні Європейський Союз ввів санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них - голова МВС Білорусі і його заступники, а також весь склад ЦВК. Пізніше Посли у ЄС запустили процедуру запровадження санкцій щодо самого Лукашенка.