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Економіка єврозони у 2020 році впаде на 7,8%

В Єврокомісії заявили, що у наступні два роки в єврозоні очікується економічне зростання - на 4,2% в 2021 році та на 3% в 2022 році.

Економіка єврозони у 2020 році впаде на 7,8%

В Єврокомісії заявили, що економіка єврозони скоротиться на 7,8 % за результатами 2020 року.

Про це йдеться в прогнозі Єврокомісії.

"Безпрецедентний обсяг вжитих заходів, особливо за короткочасними робочими схемами, дозволив стримати зростанню рівня безробіття у порівнянні з падінням економічної активності", - йдеться в прогнозі.

Влітку ЄС очікували падіння до 8,7%. Однак, прогноз переглянули в сторону зростання.

У наступні два роки в єврозоні очікується економічне зростання - на 4,2%в 2021 році та на 3% в 2022 році.

В Єврокомісії заявили, що у наступні два роки в єврозоні очікується економічне зростання - на 4,2%в 2021 році та на 3% в 2022 році.

"Це спонукало до аналізу сценаріїв двох альтернативних шляхів еволюції пандемії - більш позитивного та негативного - та їх економічного впливу. Також існує ризик того, що шрами, залишені пандемією в економіці - такі як банкрутство, тривале безробіття та перебої з постачанням - можуть бути глибшими та матимуть довші наслідки", - додали в Єврокомісії.

За даними прогнозу, сукупне відношення боргу до ВВП єврозони зросте з 85,9% ВВП у 2019 році до 101,7% у 2020 році, 102,3% у 2021 році та 102,6% у 2022 році.

Нагадаємо, у травні в Єврокомісії заявили, що Європейський Союз увійшов у найглибшу рецесію у своїй історії. Скорочення ВВП станеться у всіх країнах Євросоюзу, а найбільше постраждає економіка таких країн, як Італія, Іспанія, Греція та Хорватія - там очікується падіння більше ніж на 9%. Найменше скоротиться економіка Польщі - на 4,3%.

Огляд Єврокомісії передбачає, що світовий ВВП упаде в 2020 році на 3,5%, а в 2021 році збільшиться на 5,2%.

Економіка США впаде на 6,5%, Великобританії - на 8,3%, Японії - на 5,0%. Китайський внутрішній валовий продукт, незважаючи на кризу, зросте, але тільки на 1%, зате в 2021 році очікується зростання на 7,8%.

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