У Польщі за добу виявили найбільше інфікованих від початку пандемії

За минулу добу, 4 листопада, в Польщі зафіксовано 27 143 випадки інфікування COVID-19, що є найвищим показником від початку пандемії.

За даними МОЗ Польщі, найбільше інфікованих виявлено у Великопольському воєводстві (адміністративний центр Познань) - 3 888, Сілезькому (Катовіце) - 3 850 та Мазовецькому (Варшава) - 2 932 випадки.

У лікарнях Польщі перебувають 19 114 осіб з коронавірусною недугою. Підключені до апаратів ШВЛ 1 615 осіб.

За останню добу в Польщі померли 367 пацієнтів.

Загалом у Польщі від початку пандемії виявили 466 679 випадків ковіду і зафіксували 6 842 пов’язаних з коронавірусом смерті. подолати хворобу вдалося 177 681 осіб.

Польща посідає 19-ту позицію у світі за кількістю інфікованих ковідом, на 20-й - Україна з 430 467 випадків інфікування.

Учора стало відомо, що через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу уряд Польщі вводить нові жорсткі обмеження на території країни. Нові заходи будуть впроваджені у суботу, 7 листопада (у закладах освіти - в понеділок) і діятимуть як мінімум до 29 листопада.

Від суботи, 24 жовтня, вся Польща перебуває у червоній зоні. Уряд створює додаткові тимчасові лікарні для пацієнтів із COVID-19 в усіх 16-ти воєводствах країни.