Від суботи, 24 жовтня, у Польщі запроваджуються нові обмеження у зв’язку із загостренням ситуації з коронавірусом.

Про це під час спільної пресконференції у Варшаві повідомили голова польського уряду Матеуш Моравецький і глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає Укрінформ.

“Від суботи вся Польща стає червоною зоною”,- заявив Моравецький.

Він поінформував, що учні шкіл, починаючи з 4-го класу, переходять на дистанційне навчання. Діти до 16 років з 8-ї до 16-ї години дня зможуть виходити з дому лише під наглядом батьків.

Ресторани і паби не зможуть приймати клієнтів, але матимуть змогу організовувати кейтеринг. Такі обмеження триватимуть два тижні, а далі вирішуватиметься питання, чи залишити обмеження, чи можна їх відмінити. Тимчасово перестануть також працювати санаторії.

По всій Польщі зібрання людей дозволятимуть максимум до п’яти осіб.

Глава польського уряду закликав пенсіонерів віком понад 70 років залишатися вдома, аби не наражати на небезпеку своє життя та здоров’я. Для допомоги старшим особам буде створено так званий корпус підтримки пенсіонерів, до роботи в якому залучатимуть, зокрема, армійські підрозділи.

Глава МОЗ Польщі Недзельський висловив думку, що наступний тиждень буде у країні "критичним". За його словами, у разі збереження нинішньої негативної тенденції кількість інфікованих осіб може зрости до 20-25 тис. на добу.

Три доби поспіль у Польщі фіксують рекорди зараження коронавірусом. 22 жовтня у країні було 13 632 нові випадки інфікування.

Загалом у Польщі 228 318 заражених ковідом від початку пандемії. 105 092 пацієнти одужали, 4 172 померли.