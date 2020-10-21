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У Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом

20 жовтня у країні виявили 10 040 нових випадків COVID-19, 130 людей померли.

У Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом
Фото: EPA/UPG

У Польщі за минулу добу виявили 10 040 нових випадків COVID-19, що є найбільшим добовим показником в країні з початку пандемії. 20 жовтня померли 130 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, в тому числі 13 - безпосередньо від COVID-19. Причиною ще 117 смертей стали інші хвороби, ускладнені ковідом.

Про це з посиланням на МОЗ Польщі пишуть місцеві ЗМІ.

Кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Польщі станом на 21 жовтня зросла до 202 579, а смертей - до 3851.

За останніми даними міністерства охорони здоров’я, у Польщі госпіталізовано 9 439 людей через зараження новим коронавірусом SARS-CoV-2 - найбільше з початку епідемії. До апаратів ШВЛ підключено 757 чоловік.

Найбільше нових інфікованих виявлено у Малопольському (адміністративний центр Краків) - 1315, Мазовецькому (Варшава) - 1 162 і Сілезькому (Катовіце) - 1008 осіб воєводствах.

За минулу добу в Польщі проведено майже 60 тис. тестів, з початку пандемії - понад 4,05 млн. Протягом останнього тижня в середньому було обстежено 46,1 тис. зразків на добу.

У вівторок МОЗ Польщі повідомило про ще 9 291 випадків ковіду та 107 смертей, у понеділок було зафіксовано 7 482 випадки, 41 людина померла.

Із суботи, 17 жовтня, 152 з 314 повітів Польщі переведені в червону зону, в якій почали діяти жорсткі обмеження у зв'язку зі спалахом інфікування коронавірусу. У червоній зоні опинилися 11 з 16-ти адміністративних центрів воєводств Польщі, в тому числі Варшава.

Через різке збільшення кількості інфікованих осіб і людей, які потребують стаціонарного лікування, уряд країни створює додаткові лікарні у всіх 16-ти воєводствах. Зокрема, у Варшаві на Національному стадіоні буде створена тимчасова лікарня на 500 місць.

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