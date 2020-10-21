Кабмін з наступного тижня переводить засідання в онлайн-режим

Засідання Кабінету міністрів з наступного тижня відбуватимуться в онлайн-режимі.

Про це під час позачергового засідання уряду в середу, 21 жовтня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Із наступного тижня і урядові наради, і уряд ми повністю переведемо в онлайн. Така вимога часу. Коронавірус змінює наші життя і уряд має також демонструвати власним прикладом, що дистанційна робота є вимогою часу. Вона збереже здоров'я українців, наших близьких, рідних", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу в парламенті Верховна Рада у жовтні провела лише одне пленарне засідання 20 жовтня. Всі інші робочі дні депутати працювали в комітетах.

20 жовтня в Україні за добу виявили 6 719 нових випадків ковіду, 141 пацієнт помер. Одужали за добу 2 686 пацієнтів.