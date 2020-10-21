Мінрегіон визначив пріоритетні напрямки "Великого будівництва" на наступний рік, - Чернишов

Міністерство розвитку громад та територій України визначило пріоритетні напрямки діяльності на 2021 рік у рамках програми «Велике будівництво». Про це йдеться на сайті міністерства.

Зокрема, в планах - розвиток мережі надання якісних публічних послуг, прискорення економічного зростання регіонів і територій та Туристичні магніти України.

У рамках надання якісних публічних послуг будуть реалізовуватися проєкти шкіл, садочків, стадіонів та об’єктів спортивної інфраструктури, центрів надання адміністративних послуг і центрів безпеки.

«Прискорення економічного зростання регіонів та територій передбачає реалізацію проєктів, які забезпечать економічний розвиток та підвищення конкурентоспроможності регіонів, активізацію інвестиційної діяльності, підвищення рівня зайнятості населення та створення додаткових робочих місць. Такими проєктами, зокрема, можуть стати індустріальні парки та інші інноваційні об’єкти в регіонах», – каже міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Крім індустріальних парків, до напрямку прискорення економічного зростання, включено проєкти кооперативів у сільській місцевості, облаштування закладів професійно-технічної освіти та створення умов для виробництва, центри креативної економіки, технологічні та промислові парки, інша інфраструктура для створення додаткових робочих місць і залучення інвестицій.

Напрямок Туристичні магніти України зорієнтовано на відновлення об’єктів культурної спадщини, створення нових туристичних об’єктів та дотичної інфраструктури, відновлення музеїв і замків.