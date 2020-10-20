Ексголові ДПС Верланову повідомлено про підозру

Колишньому голові Державної податкової служби України Сергію Верланову повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, в результаті чого бюджет недоотримав 2 млрд гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній голова ДПС незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн гривень. Цим документом Офісом великих платників податків ДПС України було донараховано рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни. Таким чином, бюджет України недоотримав зазначену суму несплачених податків", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснювалося за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки.

Нагадаємо, у травні СБУ заявила, що підозрює колишнє керівництво ДПС у створенні механізму незаконного формування податкового кредиту "на мільярди гривень". У рамках цієї справи відбулися близько 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання можливих фігурантів, зокрема і в колишнього голови ДПС Сергія Верланова та керівників територіальних управлінь відомства.

Після обшуків Верланов розповів, що співробітники Служби безпеки вивчили документи з електронних носіїв і нічого не вилучили.

Верланов виграв конкурс на посаду глави Податкової навесні 2019 року. До цього він працював заступником міністра фінансів, обіймав посаду партнера в юридичній фірмі Sayenko Kharenko, був співголовою юридичного правового комітету Американської торгової палати в Україні, юристом у PwC.

24 квітня 2020 року Кабінет міністрів звільнив Верланова після того, як міністр фінансів Ігор Уманський звинуватив Податкову службу в "скручуванні" ПДВ.