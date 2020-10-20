У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра економіки Петрашка

На думку депутатів, за час перебування його на посаді основні показники економіки погіршилися, а рівень безробіття зріс.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Проєкт постанови опубліковано на сайті парламенту.

Ініціаторами законопроєкту виступили 16 нардепів від партій "Батьківщина", "Слуга народу" і "Опозиційна платформа - За життя". У статусі документа зазначено, що його передано на розгляд комітету.

Згідно з пояснювальною запискою, на думку народних депутатів, за час перебування Петрашка на посаді основні показники економіки погіршилися. Також зазначається, що "період перебування нинішнього міністра на чолі міністерства відзначився катастрофічно низькими темпами створення нових робочих місць і зростанням в Україні безробіття".

Також депутати вказують на бездіяльність міністра щодо сільгоспвиробників, які постраждали через несприятливі кліматичні умови.

"Під керівництвом Петрашка міністерство виявилося бездіяльним у здійсненні заходів державної політики з підтримки постраждалих від несприятливих кліматичних умов вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції. Через нестачу вологості, аномально теплу та безсніжну зиму, врожайність сільськогосподарських культур у 2020/2021 маркетинговому році значно знизилася, а українські аграрії через посуху в березні-квітні, лише за офіційними даними, втратили посівів на 234 тис.га. Найбільших втрат зазнали аграрії Одещини, де втрачено врожаї на площі 148 тис га, а це 15% всіх площ озимих культур області. Попри це, міністерство не вжило жодних заходів як щодо запобігання негативного впливу зазначених чинників, так і щодо підтримки постраждалих вітчизняних сільськогосподарських виробників", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Петрашка призначили міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 17 березня. До цього він був заступником генерального директора агрохолдингу Ukrlandfarming.

Нагадаємо, 1 вересня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку. Стефанчук зазначив, що кадрові висновки будуть робити після того, як Кабінет Міністрів запропонує парламенту проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Зазначимо, що в серпні Мінекономіки скоригувало прогнозоване виробництво зернових для всіх категорій господарств урожаю 2020 року в бік зменшення - із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн. Петрашко зазначив, що вважає малоймовірним подальше погіршення прогнозу врожаю зернових в Україні.

1 вересня Мінекономіки вдруге за два тижні погіршило прогноз урожаю зерна через посуху.