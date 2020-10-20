МЗС України звернулося до правоохоронців через агітацію угорських чиновників на Закарпатті

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що неодноразово фіксували ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область, і звернулися до правоохоронців із проханням дати правову оцінку цим діям.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"На кожен такий факт МЗС реагує в межах повноважень, дипломатичним шляхом застерігаючи угорську сторону від порушення виборчого законодавства України і спроб втручання у внутрішні справи нашої держави.Нехтування офіційними закликами МЗС України лише доводить наявність прихованої мети в угорської сторони, яка є неприйнятною у міждержавних відносинах", - йдеться в повідомленні.

МЗС звернулося до відповідних правоохоронних структур дати свою оцінку діям угорських посадовців.

"Сподіваємося, що офіційні особи Угорщини як країни ЄС розуміють важливість верховенства права і більше не дозволятимуть собі діяти всупереч законам України чи будь-якої іншої суверенної держави", - додали в міністерстві.

Раніше Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала, що держсекретар з питань нацполітики Угорщини під час візиту на Закарпаття агітував за "Партію угорців України", та закликала дати оцінку діям Яноша Арпада Потапі.

Інформація про його візит до угорськомовної школи Ужгорода містилася на сайті партії "КМКС "Партія угорців України". Зокрема, було наведено цитату Потапі про важливість того, щоб угорці на Закарпатті підтримали угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні 25 жовтня. Також на сайті та сторінці партії у Facebook були ще матеріали про візит Потапі на інші об'єкти, де він також агітував за цю партію. Схоже повідомлення він розмістив і на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, до Закарпатської обласної ради балотуються 54 кандидати від "КМКС "Партія угорців України", а депутатами Ужгородської міської ради хочуть стати 37 представників цієї політичної сили.