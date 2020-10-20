"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України понад $22 млрд, - голова Держподаткової
"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України понад $22 млрд, - голова Держподаткової
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
Зеленський назвав умову запровадження в країні жорсткого карантину
Держфінмоніторинг виявив відмивання коштів на 60,3 млрд гривень
Держфінмоніторинг виявив відмивання коштів на 60,3 млрд гривень
Вихід Ярмоленка перевернув гру "Вест Гема" проти команди Моуріньо
Вихід Ярмоленка перевернув гру "Вест Гема" проти команди Моуріньо
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
Віктор Медведчук проти Василя Стуса. Суд над книжкою Вахтанга Кіпіані
В Коломиї від ускладнень коронавірусу помер 8-річний хлопчик
В Коломиї від ускладнень коронавірусу помер 8-річний хлопчик
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Дарницький райсуд заборонив продаж книги Кіпіані про Стуса та зобов'язав видалити з неї інформацію про Медведчука
Дарницький райсуд заборонив продаж книги Кіпіані про Стуса та зобов'язав видалити з неї інформацію про Медведчука
ГоловнаПолітика

"Ніяких паперів", - Зеленський анонсував перехід України в режим пейперлес наступного року

"Наша мета - сто відсотків державних послуг онлайн".

"Ніяких паперів", - Зеленський анонсував перехід України в режим пейперлес наступного року
Фото: EPA/UPG

2021 рік стане початком входження України в режим пейперлес. Це стосується всіх державних органів.

Про це президент Володимир Зеленський зазначив у своєму виступі перед парламентом.

"Ніяких паперів... І що найважливіше - жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших нескінченних папірців, необхідних для отримання державних послуг", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що мета на найближчі роки - сто відсотків державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах українці за бажанням повинні мати змогу голосувати в інтернеті.

"Цифрова держава - це не лише зручно. Це країна, де бюрократія та корупція стануть нетиповим явищем", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, торік у жовтні Верховна Рада ухвалила закон про введення електронного документообігу в парламенті.

На початку вересня 2019 року в Кабміні повідомляли, що електронний документообмін між держорганами запрацює з жовтня, а повна діджиталізація документообігу займе один-два роки.

У лютому повідомляли, що Європейський Союз має намір виділити Україні 25 млн євро на електронне управління і цифрову економіку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також