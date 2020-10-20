"Ніяких паперів", - Зеленський анонсував перехід України в режим пейперлес наступного року

"Наша мета - сто відсотків державних послуг онлайн".

2021 рік стане початком входження України в режим пейперлес. Це стосується всіх державних органів.

Про це президент Володимир Зеленський зазначив у своєму виступі перед парламентом.

"Ніяких паперів... І що найважливіше - жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших нескінченних папірців, необхідних для отримання державних послуг", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що мета на найближчі роки - сто відсотків державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах українці за бажанням повинні мати змогу голосувати в інтернеті.

"Цифрова держава - це не лише зручно. Це країна, де бюрократія та корупція стануть нетиповим явищем", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, торік у жовтні Верховна Рада ухвалила закон про введення електронного документообігу в парламенті.

На початку вересня 2019 року в Кабміні повідомляли, що електронний документообмін між держорганами запрацює з жовтня, а повна діджиталізація документообігу займе один-два роки.

У лютому повідомляли, що Європейський Союз має намір виділити Україні 25 млн євро на електронне управління і цифрову економіку.