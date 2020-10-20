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Зеленський: "Завтра 120 народних депутатів поїдуть на Донбас"

"Не в Туреччину чи на Мальдіви, як колись. Депутати поїдуть на передову".

Зеленський: "Завтра 120 народних депутатів поїдуть на Донбас"
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

120 депутатів парламентської фракції "Слуга народу" у середу, 21 жовтня, поїдуть на Донбас.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу у Верховній Раді.

У щорічному зверненні до народних депутатів президент наголосив, що завжди запрошує світових лідерів відвідувати Донецьку та Луганську області разом із ним.

"Радий, що завтра і 120 народних депутатів поїдуть на Донбас. Не в Туреччину чи на Мальдіви, як колись. Депутати поїдуть на передову. І почують про ситуацію там не із соціальних мереж, а від наших військових і місцевих мешканців", - сказав Володимир Зеленський.

Про те, що "Слуга народу" планує провести виїзне засідання на Донбасі, стало відомо наприкінці вересня. Воно мало відбутися на початку жовтня. Але через спалах коронавірусу в Раді поїздку нардепів на передову відклали.

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