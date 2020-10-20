КМІС: 45% українців не підтримують створення ВЕЗ на Донбасі

32% респондентів повідомили, що вони не можуть відповісти на запитання про те, що означає ВЕЗ.

45% українців не підтримують надання статусу "вільної економічної зони"(ВЕЗ) Донецькій і Луганській областям, тоді як підтримують цю ініціативу 33,5%.

Про це свідчать дані соцопитування КМІС.

На заході України підтримують таку ініціативу 27,1% опитаних, не підтримує 53,1%, у центрі - 28,1% та 50,8% відповідно, на півдні - 37,1% та 32,7% відповідно, на сході, зокрема й на Донбасі, 45,8% підтримують, 35,5% - ні.

Серед виборців партії "Слуга народу" таку ініціативу підтримують 19,8% опитаних, 50,6% не підтримують, серед виборців партії "Європейська солідарність" - 11,3% та 79,6% відповідно. Серед виборців партії "Опозиційна платформа - За життя" 68,2% підтримують, 17,6% не підтримують, серед виборців партії "Батьківщина" - 40,7% та 50,2% відповідно.

Крім того, у респондентів у відкритій формі запитували: "А що саме, на Вашу думку, означає "вільна економічна зона"?" - тобто респонденти "своїми словами" говорили, що саме вони розуміють.

"Загалом 32% респондентів повідомили, що вони не можуть відповісти на запитання. Решта 68% дали відповіді, які, з одного боку, демонструють строкатість розуміння "вільної економічної зони". З іншого боку, багато відповідей респондентів скоріше свідчать про відсутність належного поінформованого розуміння, про що саме йде мова", - повідомили у КМІС.

Також респондентам під час опитування пропонували обрати одну з інтерпретацій опитування президента: чи це щирий намір почути думку більшості, чи політична технологія для досягнення власних цілей. Думки респондентів розподілилися порівну: 44% вважають, що це щирий намір, 44% – що це політична технологія.

За даними КМІС, 41% респондентів не довірятиме результатам «опитування» президента. Будуть їм довіряти 43%.

Опитування проводили з 17 до 19 жовтня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 4,5% для показників, близьких до 50%, 3,9% — для показників, близьких до 25%, 2,7% — для показників, близьких до 10%.

Нагадаємо, питання про ВЕЗ на Донбасі є одним з п'яти в переліку опитування Володимира Зеленського у день виборів 25 жовтня.

В Офісі президента пояснили, що створення на неокупованій частині Донбасу спеціальних економічних умов вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції.

"Це вкрай важливе питання, яке зможе забезпечити країні можливість укорінення справді ефективної реінтеграційної моделі. Мова про концепцію регіональної економіки, яка «зшиває» регіон, робить його привабливим для бізнесу, системно відновлює інфраструктуру", - заявили в ОПУ.

Підкреслюється, що зараз мова йде тільки про неокуповану територію.

В ОПУ також зазначили, що вільна економічна зона - частина території України, на якій функціонує спеціальний режим економічної діяльності. На такій території можуть встановлюватися пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови. Створення ВЕЗ має на меті залучення іноземних інвестицій, збільшення експорту товарів і послуг, впровадження нових технологій, більш раціональне використання природних і трудових ресурсів.