Кличко: київські дільниці вже оснащені дезінфекторами

Міська влада Києва закупила для всіх виборчих дільниць дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту - на це з бюджету столиці було виділено 1,3 млн грн. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Цієї неділі, 25 жовтня, як ви знаєте, відбудуться місцеві вибори. Епідеміологічна ситуація – непроста. Тому треба, щоб відбулися вибори безпечно. І для здоров'я тих, хто прийде голосувати, і для членів виборчих комісій. Тому ми, як і обіцяли, закупили для всіх виборчих дільниць дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту", - сказав Кличко. Він зазначив, що на ці потреби місто виділило з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень. Засоби вже доставлені на 1 109 виборчих дільниць Києва. Також, за словами мера, члени комісій отримали чіткий регламент роботи в день голосування. В тому числі – і щодо обов'язкової дезінфекції дільниць. Її мають у день виборів зробити 4 рази. "Також я звертаюся до киян: на виборчих дільницях тримайте соціальну дистанцію. Обов'язково будьте в масці. Не ведіть із собою дітей. На вході до дільниць вам мають виміряти температуру. А також - перевірити наявність захисної маски. Вибори відбудуться безпечно, якщо ми всі свідомо поставимося до свого здоров'я та дотримання необхідних правил. А ми здатні це зробити!" - наголосив Віталій Кличко.