Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть

Сразу 56 депутатов Верховной Рады участвуют в местных выборах. По данным «Опоры», 36 нардепов баллотируются в областные советы, 18 – в городские, 4 – в районные. 15 народных «метят» в мэры. О том, как и почему свыше 10% всего состава действующего парламента пошли на выборы – в материале LB.ua.

Фото: facebook/Слуга народу

«Слуги» без шансов

От самой большой и провластной фракции «Слуга народа» по 4 нардепа претендуют на места в облсоветах и кресла мэров столицы и других городов.

– Зиновий Андрийович баллотируется на мэра Надворной Ивано-Франковской области от “Слуги народа”. Правда, еще перед президентскими выборами в 2019 году он покинул эту должность, чтобы участвовать в парламентских выборах.

– Сергей Мандзий баллотируется в Хмельницкий областной совет.

– Сергей Колебошин идет в Одесский облсовет.

– Вячеслав Рублев – кандидат в Волынский областной совет. Хотя в парламенте депутат представляет “Слугу народа”, а на местных выборах баллотируется от партии “За будущее”.

– Ирина Верещук – кандидат в мэры Киева от "Слуги народа".

– Александр Дубинский баллотируется в Киевский областной совет.

– Владимир Крейденко – кандидат в мэры Мелитополя Запорожской области.

– Татьяна Рябуха – кандидат в мэры Сум.

Интересно, что Вячеслав Рублев – кандидат в Волынский областной совет, в парламенте представляет "Слугу народа", а на местных выборах баллотируется от партии "За будущее".

Фото: facebook/Vitalik Bezgin Вячеслав Рублев и Виталий Безгин во время работы в парламенте

Также в Одесский областной совет баллотируется министр здравоохранения Максим Степанов. И в случае победы, обещает совмещать должность в МОЗ с работой в облсовете – закон это не запрещает.

Кандидат в мэры Мелитополя Владимир Крейденко говорит LB.ua, что готов положить на стол депутатский значок и возглавить мэрию. Правда, рейтинги в Мелитополе для “Слуг” неутешительны: Крейденко – среди аутсайдеров.

Но своё решение кандидат называет сознательным.

«С самого начала каденции (народного депутата, – LB.ua) город Мелитополь был закреплён именно за мной для работы с избирателями. В следствие постоянных жалоб горожан как на мелитопольскую власть, так и на общее состояние города, было принято решение всерьёз взяться за возобновление всего состава городской власти. В «Слуге Народа» было принято решение выдвинуть кандидатом в мэры именно меня. И это мой долг – оправдать возложенные на меня ожидания», – говорит он.

Нардеп Татьяна Рябуха, претендующая на кресло градоначальника Сум, тоже готова отказаться от мандата в Раде.

«Так получилось, что мой родной город уже много лет в оппозиции к центральной власти, здесь царит одна политсила, и все инициативы, возможности, которые идут вразрез с идеологией этой партии – отклоняются. Децентрализация дала финансовые и управленческие рычаги на местах, но в Сумах этот огромный ресурс идет не по адресу. Мы открываем фонтаны и молодежные центры во время пандемии, зато попадаем в красную зону из-за бездействия местных властей. Это печальная история, которую я хочу изменить. У каждого свой Эверест, понимаете? Для меня, коренной сумчанки, он здесь, в моем городе», – говорит кандидат в интервью LB.ua.

Фото: facebook/Тетяна Рябуха Татьяна Рябуха и Дмитрий Разумков

Впрочем, по последним соцопросам, Рябуха уступает не только действующему мэру Александру Лысенко (выдвиженец «Батькивщины»), которого готовы поддержать не менее 40%, но и кандидатам от ОПЗЖ Юрию Чмирю (20%) и “ЕС” Вадиму Акперову (10%).

Реальные перспективы поменять место работы есть разве что у нардепа Ирины Верещук, которая баллотируется на пост мэра Киева. Впрочем, эти перспективы не касаются ее электоральных шансов – пока, согласно опросам, Верещук борется за третье место. Однако, в случае изменения закона о столице («Слуги» намерены сделать этот уже в ноябре), Верещук вполне сможет быть назначена президентом главой КГГА. Сама же Верещук на это заявляет о неоспоримом «праве и воле президента». Подчёркивая, что дело не в фамилии нового мэра или главы КГГА, а в необходимости «принятия закона для столицы, который «наконец-то вернёт Киеву самоуправление».

Планы оппозиции

От ОПЗЖ в облсоветы «метят» 6 нардепов и 2 – в мэры, два – в горсоветы.

– Игорь Кисилев – кандидат в депутаты Винницкого областного совета.

– Вадим Рабинович баллотируется в Одесский облсовет.

– Владимир Кальцев баллотируется в Запорожский областной совет. –

– Юрий Павленко балотируется в Житомирский облсовет.

– Сергей Ларин баллотируется в Кировоградский облсовет.

– Николай Скорик – кандидат в мэры Одессы и депутаты горсовета.

– Александр Фельдман – кандидат в мэры Харькова.

– Владимир Мороз – кандидат в Кураховский горсовет.

– Юрий Загородний баллотируется в Николаевский облсовет.

Во фракции отказались от комментариев о причинах участия нардепов в местных выборах. Неофициально же собеседники в ОПЗЖ признают, что депутаты не сложат мандаты после выборов. А их участие в местных выборах – это часть кампании, чтобы «на плечах своего авторитета завести в облсоветы своих людей».

Фото: facebook/Sergey Larin Cергей Ларин

От «Батькивщины» четыре действующих нардепа решили попробовать силы в «низшей лиге».

– Алексей Кучеренко – кандидат в мэры Киева.

– Михаил Цымбалюк – кандидат в депутаты Львовского областного совета.

– Олег Мейдич – кандидат в депутаты Винницкого облсовета.

– Анжелика Лабунская баллотируется в Житомирский облсовет.

Экс-министр ЖКХ Кучеренко говорит LB.ua, что трезво оценивает свои шансы в столице. Но, по его словам, главное – не результат, а участие. С одной и главной целью – донести киевлянам внятную и правдивую информацию о положении вещей в Киеве.

Что же касается в целом мотивации нардепов идти во власть на места, то Кучеренко, как политик со стажем, считает этот процесс объективным.

“Мы и без инициатив президента все давно знаем, что у нас слишком большая Верховная Рада. 450 нардепов – это, извините, слишком до хрена. Поэтому тенденция не только децентрализации такова, что в парламенте и на местах должно быть меньше депутатов и больше профессионалов. Многие депутаты вообще не понимают государственное устройство, этого во многом клоуны, – уверен политик. – Сегодня же, когда в условиях децентрализации власть на местах получила больше ресурсов, многие депутаты осознают, что более эффективно можно проявить себя не в Раде, а именно на местах. Верховная Рада – это высший пилотаж. Чтобы тебя здесь запомнили, ты должен быть масштабной фигурой. Поэтому то, что такое количество депутатов баллотируется в местные органы власти, объективно и ожидаемо”.

Фото: facebook/Олексій Кучеренко Алексей Кучеренко (справа)

Член фракции Юлии Тимошенко и комитета по соцполитике Михаил Цимбалюк, пожалуй, единственный из депутатов Рады, кто однозначно говорит о готовности отказаться от мандата и уйти работать в облсовет.

“Это мой выбор. Работая в Верховной Раде, я ещё раз увидел, что очень сложно быть эффективным, пребывая в оппозиции. Когда твои законопроекты даже не выносят в сессионный зал, а все законодательные инициативы «гасятся» ещё на уровне комитетов, – сетует нардеп. – На местах же людям все равно: ты власть или оппозиция. Люди хотят результатов и решения непосредственных проблем. Поэтому в Львовский областной совет мы идём с сильной командой профессионалов по разным направлениям. Важно прийти и получить реальную власть. Тем более, что «Батькивщина» представила кандидатов по всем ОТГ. Для их эффективной работы нужны будут сильные исполкомы в областных советах. Я готов побороться за кресло главы Львовского облсовета, чтобы потом уже формировать власть на месте. Это будет более эффективным. А мандат в Раде вообще ничего не значит”.

В «Европейской солидарности» пять нардепов решили участвовать в местных выборах:

– Владимир Вятрович – кандидат в депутаты Ивано-Франковского облсовета.

– Иванна Климпуш-Цинцадзе – кандидат в в депутаты Закарпатского областного совета.

– Михаил Забродский баллотируется в Днепропетровский облсовет.

– Олег Синютка – кандидат в мэры Львова.

– Виктория Сюмар – кандидат в депутаты Киевского облсовета.

– Алексей Гончаренко баллотируется в Одесский областной совет и одновременно в Подольский райсовет Киева.

В комментарии LB.ua депутат Сюмар говорит, что готова сложить депутатский мандат только в случае если «ЕС» получит в Киевсовете большинство. “Лучше показывать реальные дела на местном уровне, чем наблюдать за театром абсурда в Раде”, – утверждает она.

Ее коллега Алексей Гончаренко напротив признает, что мандат нардепа не сдаст. Мол, его баллотирование в Одесский облсовет – это часть политического процесса.

Фото: facebook/Олексій Гончаренко Алексей Гончаренко и Петр Порошенко

“Народный депутат – это политик. Местные выборы – это главные выборы этого года. И мы должны участвовать в этом процессе. Это абсолютно нормально. В каждом случае, у каждого нардепа – своя мотивация. Я говорю прямо – не собираюсь уходить из Рады. Цель моего присутствия в качестве первого номера списка «ЕС» – увеличить результат нашей силы в Одесской области. Я избран как мажоритарщик, у меня есть свой округ, люди меня знают. Узнаваемость в области близка к 100%. Думаю, это поможет нашей команде зайти в облсовет. И это крайне важно, потому что есть риск получения большинства пророссийскими силами”, – говорит он LB.ua.

В “ЕС” возглагают большие надежды на Олега Синютку, баллотирующегося в мэры Львова. Для его поддержки город регулярно приезжают все фронтмены партии с Петром Порошенко во главе. Впрочем, пока социологи скептически оценивают шансы нардепа сместить своего бывшего шефа (Олег Синютка восемь лет работал заместителем действующего мэра Андрея Садового, – LB.ua).

От самой маленькой по численности оппозиционной фракции в Раде «Голос» баллотируются два нардепа:

– Александра Устинова – кандидат в мэры Винницы.

– Ярослав Рущишин – кандидат в мэры Львова.

Ярослав Рущишин, рейтинг которого, согласно опросам, на начало октября не превышал 3%, напоминает LB.ua, что достаточно долго занимался урбанистикой и развитием различных институтов во Львове.

«Поэтому решение идти кандидатом на должность мэра Львова было логичным и имело под собой основания. В случае победы, я точно сложу полномочия депутата. Тогда состоятся перевыборы на моем округе, поэтому избиратели обязательно будут иметь своего представителя или представительницу в Верховной Раде», – говорит он.

Фото: facebook/Ярослав Рущишин Ярослав Рущишин (справа)

Нардеп согласен с тем, что основная причина похода нардепов на места – это возросшие возможности местной власти: «Децентрализация дала больше рычагов для общества. Путем планирования и выполнения стратегий общины могут быстрее развиваться и эффективно использовать свой потенциал».

Группы уходят в регионы

Самое большое количество нардепов на местах баллотируется от депутатской группы «За майбутнє», близкой к Игорю Коломойскому: 20 из 24 ее представителей идут на местные выборы.

Неофициально представители группы такую активность на местных выборах объясняют необходимостью “напоминания о себе на округах, куда и раньше вливалось немало средств каждым депутатом”. А также планами “полноценного партийного строительства”.

– Юрий Шаповалов – кандидат в депутаты Полтавского облсовета.

– Сергей Рудык идет в Черкасский областной совет во главе собственного списка “Команда Сергея Рудыка. Время перемен”.

– Антон Яценко – кандидат в депутаты Черкасского облсовета и Уманского горсовета.

– Тарас Батенко баллотируется во Львовский областной совет.

– Ярослав Дубневич – кандидат в депутаты Львовского облсовета.

– Игорь Колыхаев – кандидат в мэры Херсона.

– Игорь Гузь баллотируется в Волынский облсовет и Нововолынский горсовет..

– Ирина Костанкевич – кандидат в Волынский областной совет и Каминь-Каширский горсовет..

– Игорь Палица – кандидат в депутаты Волынского областного совета и Луцкого горсовета.

– Степан Ивахив баллотируется в Волынский областной совет.

– Игорь Молоток баллотируется в Сумской областной совет.

– Иван Чайкивский баллотируется в Тернопольской облсовет и в Тернопольский горсовет.

– Антон Поляков – кандидат в мэры Чернигова.

– Сергей Минько – кандидат в депутаты Мелитопольского городского и районного советов.

– Анатолий Урбанский баллотируется в Ренийский городской совет и в Измаильский райсовет.

– Виктор Бондар баллотируется в Старокостантиновский горсовет.

– Петр Юрчишин баллотируется в Винницкий облсовет и горсовет.

– Антон Киссе – кандидат в депутаты Одесского облсовета.

– Александр Герега баллотируется в Хмельницкий облсовет.

– Сергей Лабазюк – кандидат в депутаты Хмельницкого облсовет.

Негласный лидер группы Игорь Палица рассказывает LB.ua, что каждый нардеп лично будет решать свою дальнейшую судьбу после местных выборов и делать выбор между мандатом и уходом в облсовет.

Фото: Макс Требухов Игорь Палица

“Наши депутаты имеют высокий авторитет среди избирателей. Поэтому они и ведут партийные команды на местах, чтобы показать людям, что этим командам можно доверять. Более того, наши депутаты в значительной мере формируют эти команды, – заявляет он. – Я часто говорю о децентрализации, потому что я в нее верю. После этих выборов местные советы получат реальные возможности для изменений. И мы не можем и не хотим игнорировать проблемы в регионах только потому, что «политика делается в Киеве». Это уже не совсем так”.

Палица подчеркивает: его группа никогда не скрывала, что идет на местные выборы с прицелом на следующие выборы в Верховную Раду – очередные или внеочередные. “После местных выборов мы будем готовиться к парламентским, развивать партийную структуру, наращивать наше влияние на местах. В каком-то смысле в следующий парламент мы будем заходить через эти местные выборы, поэтому логично, что наши народные депутаты сейчас работают по всем фронтам. Здесь для нас нет никаких противоречий”, – говорит нардеп.

Ещё одна группа “Доверие” отправила на местные выборы пятерых своих кандидатов:

– Николай Люшняк баллотируется в Тернопольский областной совет от партии “Доверие”.

– Борис Приходько – кандидат в Черниговский областной совет от партии “Наш край”.

– Сергей Шахов баллотируется в мэры Киева от партии “Наш край”.

– Николай Бабенко – кандидат в мэры Белой Церкви от партии “Белая Церковь вместе” и депутаты Белоцерковского горсовета.

– Олег Кулинич баллотируется в Полтавский облсовет.

Сергей Шахов, который избрался в парламент на мажоритарном округе Луганской области, трезво оценивает свои возможности в Киеве.

Фото: facebook/Олег Федонюк Сергей Шахов (в центре)

“Конечно же, мы не будем льстить друг другу. Но когда я заходил в Раду в 2016 году, у меня изначально было 5% узнаваемости. А в итоге победил с отрывом в два раза. Поэтому главная задача – это работать. И зазорного, что я проиграю чемпиону по боксу, нет. Поэтому кто-то из депутатов реально идёт на местные выборы, чтобы уйти туда во власть и навести там порядок. Кто-то идёт, чтобы защитить свою команду от вакханалии чиновников. У всех – разная мотивация», – делится он с LB.ua.

От внефракционных нардепов в местных выборах принимают участие четыре депутата:

– Руслан Требушкин – кандидат в мэры Покровска Донецкой области от “За Майбутнє”.

– Андрей Деркач баллотируется в Сумской областной совет от партии “Наш край”.

– Юлия Светличная – кандидат в депутаты Харьковского облсовета от “Блока Светличной “Разом”.

– Оксана Савчук баллотируется в Ивано-Франковский райсовет;

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Несмотря на то, что для многих нардепов местные выборы – лишь способ помочь родной партии, подняв ее рейтинг в отдельно взятом городе или регионе, часть парламентариев всерьез настроена в случае победы сложить мандат депутата ВР, мотивируя это тем, что сейчас именно на местном уровне больше возможностей. Уход в местную политику уже не воспринимается как дауншифтинг: на местах есть реальная власть, ресурсы и возможности. Которых откровенно не хватает депутатам в Верховной Раде действующего созыва.