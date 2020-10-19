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На Київщині кандидат на голову ОТГ вітав учителів із професійним святом конвертами з 1000 грн

За підкуп виборців йому повідомлено про підозру.

На Київщині кандидат на голову ОТГ вітав учителів із професійним святом конвертами з 1000 грн
Фото: ukrafoto.com

Один з кандидатів на посаду голови ОТГ у Київській області вітав вчителів конвертами з грошима. За підкуп виборців йому повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру одному з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади за фактом підкупу виборців (ч.4 ст.160 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, кандидат на посаду голови ОТГ вітав вчителів у школі з їх професійним святом конвертами із грошима, оцінивши голос виборця у тисячу гривень.

Законодавство передбачає за підкуп виборців від 2 до 6 років ув’язнення для організаторів підкупу, у разі виявлення змови осіб - від 6 до 7 років ув’язнення, для виборців - 2 роки обмеження волі, 2 роки громадських робіт або штраф 6800 грн.

Нагадаємо, місцевого мешканця та голову виборчої комісії, причетних до підкупу виборців в Одесі, арештували із заставою понад 600 тис. грн.

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