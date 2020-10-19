У Харкові телефонний шахрай під виглядом лікаря виманив майже 1,5 млн гривень

Раніше несудимому 30-річному харків’янину загрожує до 12 років з конфіскацією.

Поліцейські Харкова викрили телефонного шахрая, який під виглядом лікаря виманив майже 1,5 млн гривень.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Зловмисник телефонував потенційним жертвам на мобільний телефон і під приводом того, що їхні родичі потрапили в біду, а також із застосуванням інших шахрайських схем виманював гроші на «лікування». Потерпілі, знаходячись в стані афекту, передавали шахраю чималі суми", - сказано в повідомленні.

15 жовтня раніше несудимому 30-річному харків’янину повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 і 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські перевіряються причетність чоловіка до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, телефонний шахрай, який виманив у жінки $9 тис. за схемою "ваш син у поліції", отримав п'ять років позбавлення волі.