У Харкові телефонний шахрай під виглядом лікаря виманив майже 1,5 млн гривень

Поліцейські Харкова викрили телефонного шахрая, який під виглядом лікаря виманив майже 1,5 млн гривень.
Про це інформує пресслужба МВС.
"Зловмисник телефонував потенційним жертвам на мобільний телефон і під приводом того, що їхні родичі потрапили в біду, а також із застосуванням інших шахрайських схем виманював гроші на «лікування». Потерпілі, знаходячись в стані афекту, передавали шахраю чималі суми", - сказано в повідомленні.
15 жовтня раніше несудимому 30-річному харків’янину повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 і 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Поліцейські перевіряються причетність чоловіка до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень.
Нагадаємо, телефонний шахрай, який виманив у жінки $9 тис. за схемою "ваш син у поліції", отримав п'ять років позбавлення волі.