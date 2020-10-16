Прокуратура США звинуватила 79-річного мільярдера в найбільшому податковому шахрайстві

Звинувачення охоплює 20-річний період і включає звинувачення у відмиванні грошей, змові, шахрайстві з використанням електронних засобів та ухиленні від сплати податків.

Міністерство юстиції США пред'явило звинувачення мільярдерові з Техасу в найбільшому справі про податкове шахрайство в історії США. 79-річного Роберта Брокмана підозрюють в тому, що 1999 по 2019 рік він приховав від Служби внутрішніх доходів США близько 2 мільярдів доларів прибутку.

Про це пише The Hill.

Відзначається, що генеральному директору Reynolds and Reynolds, компанії-розробника програмного забезпечення з Огайо, пред'явлений обвинувальний висновок по 39 пунктам. Звинувачення охоплює 20-річний період і включає звинувачення у відмиванні грошей, змові, шахрайстві з використанням електронних засобів та ухиленні від сплати податків.

Прокурор США Девід Андерсон уточнив, що Брокману були пред'явлені обвинувачення в двох схемах: схемі податкового шахрайства і схемі шахрайства з інвесторами.

Брокмана підозрюють в тому, що він виводив неоподатковуваний дохід від приросту капіталу на секретні банківські рахунки на Бермудських островах і в Швейцарії. Мільярдер вносив записи заднім числом і спілкувався зі спільником за допомогою кодових слів і зашифрованих методів.

В іншій схемі Брокман нібито маніпулював борговими цінними паперами своєї власної компанії в період з 2008 по 2010 рік, отримавши таким чином близько 67,8 мільйонів доларів через третю сторону. Як генеральному директору йому було заборонено купувати боргові цінні папери компанії без попереднього повідомлення та прозорості.

Брокман повинен постати перед судом в Сан-Франциско в четвер.

"Звинувачення в податковому шахрайстві на суму 2 млрд доларів є найбільшим податковим звинуваченням щодо фізичної особи в Сполучених Штатах", - сказав Андерсон.

"Складність не сховає злочин від правоохоронних органів. Витонченість не є захистом від федеральних кримінальних звинувачень", - зазначив він.

Нагадаємо, Державний департамент США пропонує винагороду в 10 млн доларів за інформацію, що стосується втручання у вибори.