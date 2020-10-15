Італійський суд прийняв новий переклад слів Марківа, які доводять його невинуватість, - МВС

У Мілані на третьому засіданні апеляційного суду в справі нацгвардійця Віталія Марківа вже заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа з співкамерником про загибель італійського репортера.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

"Сторона обвинувачення намагалася долучити до справи непрямі слова Віталія, які вирвані з контексту. Йдеться про фразу «вбили журналіста», яку отримали під час прослуховування гвардійця Марківа у СІЗО, і яку намагалися інтерпретувати ніби «я вбив»", - йдеться у повідомленні.

Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа із співкамерником у липні 2017 року, він не говорив "ми прибрали репортера", а сказав :"у 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".

За словами Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, яка наразі перебуває на засіданні суду, Віталій тримається дуже добре. Він впевнений у своїй невинуватості й в тому, що держава і захист його підтримають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійський суд буде досліджувати новий переклад промов і допитів Марківа.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення. Він знаходиться під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на вирок Марківу. Видання The New York Times написало матеріал, в якому повідомлялося, що італійський суд використовував фейкові матеріали російських і сепаратистських ЗМІ у справі Марківа.

У січні 2020 Верховна Рада України прийняла заяву щодо кримінального переслідування Марківа в Італії. Апеляційний суд округу Ломбардія мав розглянути апеляційну скаргу навесні 2020 року, однак розгляд було заблоковано через коронавірус.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера. Крім того, захист Марківа має близько 20 свідків, які були безпосередніми свідками загибелі Роккеллі та його перекладача - росіянина Андрія Миронова - у травні 2014 року на Донбасі, що вказує на непричетність до трагедії нацгвардійця.

29 вересня в Мілані відбулося перше засідання апеляційного суду, але потім воно було перенесене. Україна очікує для Марківа виправдального вироку.