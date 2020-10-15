Італійський суд використав некоректний переклад слів нацгвардійця Марківа, - МВС

Сьогодні в Мілані відбудеться чергове засідання апеляційного суду по справі нацгвардійця Віталія Марківа, на якому адвокати представлять суду факти того, що в суді міста Павія був використаний некоректний переклад слів українця.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Через абсолютно не вірне тлумачення слів Віталія, присяжних суду міста Павія ввели в оману, кажучи що Віталій Марків під час прослуховування у камері слідчого ізолятору, нібито говорив про свою пряму причетність до загибелі італійского журналіста Андреа Рокеллі. Навпаки, детальний аналіз цієї розмови показує що Віталій жодним чином не казав про свою причетність до загибелі Рокеллі, а навпаки був щиро обурений намаганням італійскої юстиції «повісити» загибель італійского журналіста на нього, лише через те, що він був в той день 24 травня 2014 року на горі Карачун в 2 -х кілометрах від місця трагедії", - йдеться у повідомленні.

В той же час, МВС зазначає, що громадська думка в Італії по відношенню до звинувачення українського воїна поступово змінюється. Так, заступник прокурора міста Генуя Енріко Дзука у своїй статті виданню "Altreconomia.it", вщент розкритикував усі аргументи сторони звинувачення. Зокрема італійський прокурор зазначив, що вирок 24 роки позбавлення волі, винесений присяжними в рідному місті загиблого Рокеллі, має ознаки не справедливого суду, а "народного судилища".

"Часто не всім зрозуміло, що в кримінальному процесі слабким суб’єктом є обвинувачений, захищений від позову держави проти нього. Щит, який захищає його, полягає у принципі доказового завдання, що має довести провину обвинуваченого поза будь-яким розумним сумнівом. Емпатія до жертви не може взяти верх над цим щитом і стояти у центрі уваги судді. Тиск громадськості та прохання жертв про справедливість створюють напруження та вплив на незалежність судді, який має керуватися винятково законом, а не пошуком консенсусу", - наголосили в МВС.

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" у своїй заяві закликала до обьективного розгляду справи з урахуванням фактів та доказів невинуватості Марківа про які повідомляєтся в документальному фільмі, знятому групою італійських та украінських журналістів - "Не в тому місті, не в той час".

"Міністерство внутрішніх справ, Національна Гвадія України будуть продовжувати захист Віталія Марківа до його повного виправдання, та повернення в Україну!", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійський суд буде досліджувати новий переклад промов і допитів Марківа. Наступні засідання відбудуться 15 та 23 жовтня.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення. Він знаходиться під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на вирок Марківу. Видання The New York Times написало матеріал, в якому повідомлялося, що італійський суд використовував фейкові матеріали російських і сепаратистських ЗМІ у справі Марківа.

У січні 2020 Верховна Рада України прийняла заяву щодо кримінального переслідування Марківа в Італії. Апеляційний суд округу Ломбардія мав розглянути апеляційну скаргу навесні 2020 року, однак розгляд було заблоковано через коронавірус.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера. Крім того, захист Марківа має близько 20 свідків, які були безпосередніми свідками загибелі Роккеллі та його перекладача - росіянина Андрія Миронова - у травні 2014 року на Донбасі, що вказує на непричетність до трагедії нацгвардійця.

29 вересня в Мілані відбулося перше засідання апеляційного суду, але потім воно було перенесене. Україна очікує для Марківа виправдального вироку.