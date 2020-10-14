Байден випереджає Трампа на 17% – опитування The Guardian і Opinium Research

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає чинного президента Дональда Трампа на 17%.

Про це свідчать дані опитування The Guardian та Opinium Research, пише "Інтерфакс-Україна".

За Байдена готові проголосувати 57% учасників опитування, за Трампа – 40%. Ще 3% не визначилися з вибором або не підтримують жодного з кандидатів.

Згідно з опитуванням, відрив Байдена від Трампа становить 17 відсоткових пунктів, що є найбільшим показником, зафіксованим перед цьогорічними виборами.

В опитуванні брали участь 2000 американців.

Нагадаємо, що вибори президента США пройдуть 3 листопада. 2 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що результати тестів на COVID-19, взяті в нього і його дружини Меланії, показали позитивний результат. 3 жовтня Трампа госпіталізували.

Позитивний тест на COVID-19 також отримала близька помічниця президента США Гоуп Гікс. Вона супроводжувала президента в поїздці до Клівленда на дебати з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

5 жовтня Дональд Трамп залишив лікарню і проїхав на машині перед своїми прихильниками.

10 жовтня у США скасували дебати між чинним президентом США республіканцем Дональдом Трампом і кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом.

Словесну дуель вирішили провести у віртуальному форматі після того, як Трамп заразився коронавірусом, але президент в інтерв'ю Fox Business назвав це "неприйнятним" і відмовився від участі.

12 жовтня у Білому домі повідомили, що Дональд Трамп готовий до проведення чергового раунду дебатів у традиційному форматі, а лікарі дозволили йому відновити суспільну діяльність.

12 жовтня США Дональд Трамп відновив передвиборчі зустрічі з електоратом після одужання від коронавірусу.

Він провів мітинг у Сенфорді (штат Флорида), при цьому він не вдягнув захисну маску.

На зустріч з президентом прийшли тисячі людей, більшість з них також були без масок чи респіраторів.