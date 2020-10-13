У МВФ змінили прогноз впливу пандемії ковіду на світову економіку

Наслідки пандемії будуть менш відчутними, ніж прогнозували у червні.

Міжнародний валютний фонд очікує, що вплив пандемії на глобальне економічне зростання буде менш негативним, ніж прогнозувалося в червні, і досягне рівня мінус 4,4% у 2020 році.

Про це на брифінгу 13 жовтня заявила головний економіст МВФ, директор Департаменту досліджень Фонду Гіта Гопінат, повідомляє Укрінформ.

"У нашому останньому огляді "Перспективи розвитку світової економіки" ми продовжуємо очікувати глибокої рецесії в 2020 році. За прогнозами, глобальне зростання становитиме мінус 4,4%, що є дещо кращим показником порівняно з нашим аналізом у червні", - зауважила головний економіст МВФ.

Як зазначається в доповіді, яку презентувала Гопінат, різниця між нинішнім прогнозом і попереднім становить 0,8 процентного пункта.

При цьому, за її словами, очікується, що в 2021 році зростання буде дещо меншим, ніж прогнозувалося чотири місяці тому, і становитиме 5,2% (порівняно з прогнозованими раніше 5,4%).

Представниця МВФ також підкреслила, що вплив пандемії відчутно вдарив по зайнятості, яка залишається на рівні набагато нижчому, ніж торік. За її словами, очікується, що цього року загалом близько 90 мільйонів людей відчують суттєве погіршення свого економічного стану.

Як повідомлялося, МВФ покращив прогноз щодо падіння ВВП України у нинішньому році до мінус 7,2% - замість мінус 8,2% за прогнозами, оприлюдненими Фондом у червні.