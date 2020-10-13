У ЦВК пояснили, як проголосувати на самоізоляції

Центральна виборча комісія ухвалила порядок голосування на місцевих виборах хворими на коронавірус та людям із симптомами ГРВІ.

Про це інформує пресслужба ЦВК.

Так, за симптомів застуди буде можна проголосувати на дільниці в окремій кабінці. У ЦВК нагадують, про маску та особисту ручку.

Якщо людина перебуває на самоізоляції через хворобу, голосувати можна вдома.

Для цього потрібно написати заяву (у довільній формі), додати медичну довідку від сімейного лікаря чи установи охорони здоров’я. Заяву і довідку надіслати (передати) до дільничної комісії, де ви голосуєте. Це потрібно зробити не пізніше 20:00 23 жовтня.

"Якщо у члена вашої сім’ї позитивний тест і ви на самоізоляції - алгоритм той самий. Заява + медична довідка до ДВК", - сказано в повідомленні.

Ті хворі, що перебувають у лікарні, проголосують у закладі охорони здоров’я.

Раніше ЦВК роз’яснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах. У комісії навели приклади правильного та неправильного його заповнення.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться у неділю, 25 жовтня.