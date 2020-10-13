На будівництві метро на Виноградар проклали вже понад 100 метрів тунелю, - Кличко

На будівництві метро на Виноградар проклали вже понад 100 метрів тунелю. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на питання ЗМІ.

"Будівництво метро на Виноградар триває за графіком. На початку вересня від майбутньої станції «Мостицька» ми запустили в роботу тунелепрохідницький механізований комплекс. І на сьогодні вже прокладено вже 114 метрів тунелю.Також демонтували тимчасові конструкції, що були необхідні для старту комплексу. І тепер він набирає проектну потужність – щоб прокладати 200 метрів тунелю за місяць", - сказав Кличко.

Він повідомив, що роботи не припиняються і на інших ділянках будівництва.Триває процес бетонування двохярусного тунелю, що пройде від станції метро «Мостицька» до станції «Проспект Правди». Там роботи ведуться відкритим способом.

"Відкрити дві нових станції ми плануємо наприкінці наступного року. За оцінками фахівців, ними будуть користуватися понад 90 тисяч пасажирів за добу", - підкреслив Віталій Кличко.