​Проведення опитувань у день голосування суперечить Виборчому кодексу, - КВУ

"До виборів залишається 12 днів, і будь-яке додаткове навантаження на членів комісій може заблокувати виборчий процес".

Комітет виборців України занепокоєний ініціативою президента Володимира Зеленського щодо проведення всенародного опитування в день голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня.

Про це йдеться у заяві КВУ.

Зазначається, що процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом України.

На початку вересня схожі ініціативи розглядалися у Верховній Раді, однак не були прийняті. Так, законопроєкт №4043 "Про внесення змін до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" щодо опитувань громадської думки" пропонував надати ЦВК повноваження проводити опитування в разі прийняття Кабінетом Міністрів такого рішення.

Проведення таких опитувань пропонувалося дозволити в день голосування на загальнодержавних або місцевих виборах. Цей законопроєкт не був прийнятий парламентом і широко розкритикований профільними експертами.

"Станом на сьогодні є незрозумілим, які саме юридичні механізми можуть бути використані для проведення таких опитувань: хто проводитиме опитування, як визначатимуться питання, як відбуватиметься процедура голосування, опитування проводитиметься в приміщеннях виборчих дільниць чи за їх межами, які юридичні наслідки матимуть результати опитування", - наголошують у КВУ.

Крім того, залучення до проведення опитування членів дільничних виборчих комісій суперечитиме чинному законодавству. У Комітеті вважають, що оскільки до дня голосування залишається 12 днів, будь-яке додаткове навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес.

Нагадаємо, президент Зеленський анонсував проведення всеукраїнського опитування у день виборів, 25 жовтня. Воно складатиметься з п’яти запитань. За словами президента, суть цих запитань буде оголошена пізніше.

Зеленський також відзначив, що Верховна Рада готується закріпити "важливий механізм" народовладдя на законодавчому рівні.