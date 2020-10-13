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Філімонов: україномовні громадяни в Одесі не потребують захисту

Кандидат в мери вважає, що кожен має право розмовляти тою мовою, якою хоче.

Філімонов: україномовні громадяни в Одесі не потребують захисту
Олег Филимонов во время презентации Стратегии развития области и команды, которая идет на местные выборы.
Фото: facebook/Слуга народу

В Одесі немає жодних протиріч між тим, говорять люди українською чи російською мовами, отже захисту україномовні громадяни не потребуть. Про це в ефірі ток-шоу «Зворотній відлік» на UA:Перший заявив кандидат в мери Одеси від партії "Слуга народу" Олег Філімонов.

«Я вважаю, що україномовних громадян не потрібно захищати. Вони мають право говорити тією мовою, яка їм дана Богом, і якою вони все життя розмовляли. Ніякого протиріччя між тим, говорять люди в Одесі російською або українською мовою, немає. У всіх одеських школах викладання ведеться українською мовою, ніякої проблеми немає», - зазначив Філімонов.

При цьому він вибачився, що сам розмовляє російською, українська, мовляв, йому дається важче.

«Друзі, я перепрошую за те, що зараз говорю російською мовою, мені складно, тому що я перекладаю, а я за професією - філолог, тому розмовляю мовою, яку знаю краще».

Нагадаємо, напередодні в Одесі вчителька малювання гімназії №4 довела до сліз ученицю п'ятого класу через те, що та відповідала на уроці українською мовою. Вчительці здалося, що школярка поволить себе зверхньо.

"Бачите, що у нас робиться. Вона розмовляє українською мовою, так виходить, що вона вище нас. ...Але так не можна говорити. Виходить, що вона вище нас. Давайте на українському тоді все будемо спілкуватися?..." - сказала вчителька.

У департаменту освіти і науки Одеської міської ради вибачилися за поведінку вчительки, а її саму звільнили.

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